Erdoğan Moskova'da: Kremlin'de 2.5 saatlik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günübirlik Moskova ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesiyle başladı.

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Putin tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak Erdoğan, daha sonra anlaşma imza töreninde hazır bulunacak ve Putin'le ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, son olaral Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Erdoğan'ın Moskova heyetinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan var.

Putin ve Erdoğan'ın Kremlin'deki görüşmesi, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesinde sonra ilişkilerin yeniden normalleşmeye başlaması ardından liderlerin gerçekleştirdiği dördüncü yüz yüze temas. İki liderin bugün Moskova'da başkanlık yapacağı Rus—Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısıysa, uçağın düşürmesinden bu yana ilk kez düzenleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Erdoğan'ın Moskova'ya inmesinden hemen önce yaptığı bir açıklamada, bu ÜDİK toplantının 'uzun zamandan beri beklenen bir olay' olduğunu söyledi.

Putin, ÜDİK zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada da şu ifadeleri kullandı: "Ticarette milli para birimlerinin kullanılması, karşılıklı ekonomik ilişkilerimizin aktif hâle getirilmesine yardımcı olur. Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) bunu desteklediğini biliyoruz. Bu yönde atılacak somut adım ise Türkiye'de, ulusal ödeme sistemimiz Mir'in banka kartlarının hizmet verebilmesi için gereken altyapının oluşturulması olur. Erdoğan'la bunu da konuştuk."