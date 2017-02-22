Erdoğan: "Sistemin garantisi millet"

"15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki öldürmeyen her darbe güçlendirir. Türkiye, dimdik ayakta durarak göğüslediği tüm saldırılardan, krizlerden, kaoslardan, darbelerden güçlenerek çıkmayı başarmış bir ülkedir" diyen Erdoğan, "Bizim kitabımızda geriye gitmek yoktur, ileriye, daima ileriye, bunu da kararlı bir şekilde yol almak suretiyle sürdürmek zorundayız. Milletimize sözümüz var, inşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünü anayasa değişikliğine ayırdı. "Şu gerçeği görmemiz lazım. Sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları dahi sistemi sorgulamak için yeterlidir" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki çekişmelerden, yetki karmaşalarından çok büyük zararlar görmüştür. Darbelerin, muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar, ekonomik krizler ülkemize fevkalade ağır bir maliyet yüklemiştir. Şu anda bakıyorum ne diyorlar biliyor musunuz? '16 Nisan'la birlikte artık Türkiye'de yasama organı yok' diyorlar. Dürüst olun. Siyaset eğer dürüst yapılırsa, millet sizi bir yerlere getirir. Eğer siyaseti dürüst yapmazsanız sittinsene yine aynı yerde oturmaya devam edersiniz."

"On yıldır sorun çıkmadan yürümesinin kerameti sistemde değil. Aynı siyasi ekolden gelen, aynı ideallere sahip, birbirlerini yakından tanıyan insanlar bu makamlarda olduğu için sorun çıkmadı. Ben söylüyorum, önceki Sayın Cumhurbaşkanı ile bu noktada sıkıntılar yaşadık, gürültü patırtı olmadıysa o da bizim sabrımızdan kaynaklanmıştır. Çünkü, 'Devletin tepesinde kavga gürültü olmaz' diye inandık, sabrettik ve sabırla hamdolsun işi bu noktaya kadar getirdik."

"Hatta HDP'ye gönül vermiş olan vatandaşlarıma sesleniyorum..."

"Gerek AK Parti gerek MHP tabanı gerek Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, oraya gönül vermiş olanlar ve hatta HDP'ye gönül vermiş olan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; gelin bu büyük tarihi reformda bir konsolidasyona gidelim ve böylece 16 Nisan'da birliği, beraberliği, bütünlüğüyle güçlü bir Türkiye'nin, lider bir Türkiye'nin, müreffeh bir Türkiye'nin sistem noktasında temel taşlarını yerli yerine koyalım."

Kaynak: AA