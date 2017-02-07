Erdoğan-Trump görüşmesi bu gece
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yapacak.
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Beyaz Saray açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump bu gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yapacak. Görüşmenin TSİ 00:05'te olması bekleniyor.
Erdoğan, Trump'ı ABD Başkanı seçildikten sonra telefonla arayarak kutlamıştı. Bu geceki görüşme, Trump göreve başladıktan sonraki ilk görüşme olacak.
Kaynak: Reuters
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