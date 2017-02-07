Erdoğan: "Türkiye'de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu. Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğiyle ilgili referandum hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, bayrağımızın karşısına dikilenlerin karşısında olmak için, bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' demek için yola çıktık. Kandil'dekilerle omuz omuza verenler, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapmak isteyenlere karşı bu adım atılmıştır. Ben onun için bu yolculuğu kutlu yolculuk olarak telakki ediyorum. Kabul ediyorum ve inanıyorum ki benim milletim 'evet' demek suretiyle bu yolculuğu onaylayacaktır.

Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yoluna devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor."

“Sırf kaptanı sevmedikleri için...”

Erdoğan, anayasa değişikliğine karşı çıkanları şu şekilde tanımladı:

“Hepimizin aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri, sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor. Hamdolsun, milletimiz tüm bu oyunları görüyor. Gövdesini 15 Temmuz’da tankların altında siper eden bu millet için ne yapsak azdır, ne söylesek kifayetsizdir.”

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarına: Sana ne be

Türkiye’nin notunu düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına da tepki gösteren Erdoğan, "İşsizlikte oranı bir defa şöyle gümbür gümbür aşağıya çekmemiz lazım. O zaman, o derecelendirme kuruluşları falan filan var ya... Ne gerekçeler yazmışlar, ne gerekçeler. Sana ne be. Türkiye'de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya" diye konuştu.

Kaynak: AA