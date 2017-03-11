Erdoğan: "Uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal eden Hollanda'ya seslendi ve şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanımız Hollanda'da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken kendisine 'uçuşa yasak' haberi geldi. Düşünün, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda'ya gidecek, Hollanda 'uçuşa yasak' notasını geçiyor. Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan'da. İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün, bunların hepsi size ters olarak dönecek ve bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan'dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız. İşte şu anda Bağcıların insanları, buradan Hollanda'ya notasını veriyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma, bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek? Tabi burada ben diplomasiyi konuşuyorum, yoksa vatandaşların seyahatini değil, o ayrı bir konu ve bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir bunu biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist. Bunu böyle biliniz."

"Ya senle biz neyi konuşacağız ki?"

Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyonda tartışma programına teklifine şu sözlerle yanıt verdi:

Ana muhalefetin başındaki zat da davet yapıyor. Ya senle biz neyi konuşacağız ki? Sen Kandil'in başındakilerle berabersin. Bizim Kandil'in başındaki teröristlerle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. 'Hayır' ne demektir diye sorarsanız size tek cümleyle cevap vereyim. Hayır, bu ülkede terörü ikame etmeye çalışan PKK'lı bölücü terör örgütünün yandaşlarına destektir, o kadar. Kim ne derse desin. Anayasa değişikliği halk oylamasında milletimizin önünde iki yol var. Ya bugüne kadar yaşadığımız krizlerin en önemli sebebi olan mevcut yönetim sistemiyle devam edeceğiz ya da istikrarın, güvenin teminatı olacak yeni yönetim sistemini hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA