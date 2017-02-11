Erdoğan: "Zor olan seçilmek değil, zor olan seçmektir"

Konuşmasının başında katılımcılara "Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Seçilme yaşı 18 olunca hava arttı" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son 200 yıllık arayışlarımız, cumhuriyet dönemindeki tecrübelerimiz ve özellikle son yıllarda yaşadıklarımız bize bir gerçeği gösteriyor. Şayet ülke ve millet olarak hedeflerimize ulaşmak istiyorsak öncelikle güçlü, etkin, yetki ve sorumluluk sahibinin tam olarak belli olduğu bir yönetim sistemine ihtiyacımız vardır. Esasen bugün üzerinde konuştuğumuz Cumhurbaşkanlığı Sistemi konusu, öyle bir anda, bir günde, bir yılda ortaya çıkmış değildir, gerisinde işte böylesine derin ve düşündürücü bir arka plan vardır.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ne rejimle ne tek adamlıkla ne de şahsilikle bir ilgisi yok.

İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyorum. Tayyip Erdoğan, baki değil, fani ya. Benim 16 Nisan'a dahi çıkacağıma dair bir garanti var mı? Dolayısıyla biz burada bir sistem mücadelesi veriyoruz. Olay bir sistem mücadelesidir. Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse o olacak, Allah ne derse o olacak.

Şahıslar üzerinden yarattıkları yalanlarla kafaları bulandırmaya çalışıyorlar.

Bu sisteme 'evet' diyenler olarak bu sistemi 81 ilde tek tek anlatmalıyız. Tek millet için 'evet', tek vatan için 'evet.' İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Buna karşı çıkanlarda bu işin ruhunu öğrenince 'evet' diyeceklerini biliyorum.

Bugün 'hayır' diyenler, neye 'hayır' dediklerinin farkındalar mı?

Bu değişim, dönüşüm sıradan bir olay olmayacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminin özü, yönetimin doğrudan millete veriliyor olmasıdır. İşin aslı budur. Yürütme görevini ifa edecek olan cumhurbaşkanı, gücünü aldığı millete karşı sorumlu olacağı için attığı her adımda gözü kamuoyunun üzerinde olmak zorundadır. Utanmadan sıkılmadan ne diyorlar? 'Parlamento yok edilecek, parlamento olmayacak, yasama organı olmayacak.' Böyle bir saçmalık olur mu?

Zor olan seçilmek değil, zor olan seçmektir.