Erdoğan'dan Avrupa'daki Türklere: "3 değil 5 çocuk yapın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak referandum sürecinde Eskişehir'de miting yaptı. Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin Türk bakanların referandum etkinliklerini engellemesi üzerine çıkan krize dâir açıklamalar yaptı. Avrupa'da yaşayan Türklere seslenen Cumhurbaşkanı, "3 değil 5 çocuk yapın. Avrupa'nın geleceği sizlersiniz" dedi.

"Bıktık ya bıktık"

Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, birlik üyesi ülkelerde işverenlerin çalışanlarının, "görülebilir bir şekilde herhangi bir siyasi, felsefi ya da dini simge taşımalarını" yasaklayabileceğine hükmetmişti.

Buna da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB Adalet Divanı başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık. Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı. Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Bunlar çok yüzlü, çok" dedi.

Hollanda'ya tepkisini sürdürdü

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bizim antidemokratik, inanç özgürlüklerine karşı, benim devletimin bakanına hem de bir bayan bakanına kapılarını kapatan ve kendi toprağım sayılan konsolosluğuma sokmayanlara bizimde kapılarımız kapalıdır. Benim Dışişleri Bakanıma uçuş yasağı getirenler kusura bakmasınlar, bundan sonra bizim de uçuş yasağımız vardır."

"Terbiyesize bak ya, dalga mı geçiyorsun?"

"Benim Fatma Betül kardeşimi karşılamaya gelen soydaşlarıma karşı, onların üzerine atlarıyla, itleriyle saldırmanın neresi demokratlıktır? Benim Hüseyin Kurt kardeşimi yere yatırıp, köpeklere parçalatanların eski Roma'daki gladyatörlerden ne farkı var, soruyorum size. Geri gidiyoruz, hâle bak. Seçim bitince de çark ediyorlar, ‘Hadi kaldığımız yerden devam edelim’ diye. Yok öyle, yok. ‘Oturur bir kahvaltı yaparız, yemek yeriz’. Terbiyesize bak ya, dalga mı geçiyorsun? Sen Türkiye gibi bir ülkeye elinden geldiği kadar haydutluk yapacaksın, sonra ‘Yemek yiyelim’ diyeceksin. Bunun bedelini ödetmek bizim boynumuzun borcudur. Ağızlarındaki baklaları yavaş yavaş çıkarmaya, yüzlerindeki maskeleri indirmeye başladılar.

"Fabrikada çalışan Türklere itirazları yok ama..."

Bu husumet şahsıma karşı değil, Türkiye'ye karşı. Onlar Türkiye'nin demokrasisinden, ekonomisinden rahatsızlar. Dün kendi ülkelerine iş için gelen Türklerin, bugün kariyer sahibi pozisyonuna gelmelerinden rahatsız oluyorlar. Fabrikada çalışan Türklere itirazları yok ama o fabrikanın sahibi olan Türklere artık tahammül edemiyorlar.

Buradan Avrupa'daki vatandaşlarıma sesleniyorum: Oralara daha sıkı sahip çıkın. Çocuklarınızı daha iyi okullarda okutun. En iyi arabalara binin. En güzel evlerde siz oturun. Üç değil, beş çocuk yapın. Size yapılan terbiyesizliklere vereceğiniz en güzel cevap budur."

Kaynak: Al Jazeera