Erdoğan'dan bankalara: "Kredi vermeyen karşısında bizi bulur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ortaköy semtindeki eğlence mekânı Reina'ya silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalanmasına ilişkin, “Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Teröristi yakalayan tüm birimlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK binalarının açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Bütün terör örgütlerine açıkça meydan okuyorum, elinizden geleni ardınıza koymayın" dedi.

"Tüm terör örgütlerinin tek bir amacı vardır, o da Türkiye'nin önünü kesmektir" diyen Cumhurbaşkanı, "2023 hedeflerimizi sabote edemeyecekler" diye konuştu. Erdoğan, "Sizler birer maşasınız. Siyaset yapacaksanız, kelimeleri dikkatli seçeceksiniz. Aksi halde devlet gereğini yapacaktır" dedi.

'Saldırı aracı olarak ekonomi'

"Ülkemize yönelik saldırıların en önemli araçlarından biri de ekonomidir" diyen Cumhurbaşkanı, "Paranızı bankada tutun dendiği zaman bu ne demektir biliyor musunuz? Paranı finans kuruluşlarının sahiplerine ver. Patronları hiç yatırım yapmadan korkunç vurgunlar vursunlar" diye konuştu.

Erdoğan, "Sektörün sahipleri durumunda olanlar girişimciye, yatırımcıya kredi musluklarını açmıyorsa karşısında bizi bulacaktır" dedi.

Erdoğan, "Terör örgütlerinin eylemlerine baktığınızda, işin gerisinde ekonomik bir mesaj görürsünüz. Oradan sizi çökertmek isterler. İstanbul'a bir gün bölücü örgütün, bir gün DEAŞ'ın saldırması tesadüf değildir. Meselenin tüketiciyi tedirgin ederek ekonomiyi yavaşlatmak olduğunu kim inkar edebilir? Bakıyorsunuz domates tarlada 1 lira, pazara 7-8 liraya geliyor. Neden? İnsaf, insaf" dedi.

"Tahrik oyunları oynanıyor"

Erdoğan, "Biz, milletimize en ideal yaşam alanlarını hazırlamakla yükümlüyüz. İstanbul’a belediye başkanı oldum ilk manşet, İstanbul’da kadın erkek ayrı yerler ayrılıyor dediler. Hatta o ara Pendik’te bir kardeşimiz trenden düştü, dediler ki başı açık diye attılar. Bu ülkede hakikaten bu kadar gaddarca saldıranlar var. Düşünceye fikre saldıranlar var" dedi.

"Suriye’deki muhalif grupları ülkemize karşı tahrik etmek için oynanan oyunları bilmiyor değiliz" diyen Cumhurbaşkanı, "6-8 Ekim Kobani olayları’nda yaşananlar hafızamızda taze. Ben Kürt kardeşimi, beni yaradan Allah ne emrediyor ondan severim" diye konuştu.

Erdoğan, "Bütün terör örgütlerine açıkça meydan okuyorum, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ülkemiz üzerinde oyun oynayanların tümünü yerle yeksan edeceğiz" diye konuştu.

'Vatandaş dere tepe koşmuyor'

Erdoğan, devlet işlemlerinin eskisine oranla çok daha kolaylaştığını ifade etti:

"İster genel müdür olun, ister işçi, aynı kurallara tabisiniz. Artık mali açıdan şeffaf, hesap verebilir, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Bu sayede kurumlarımız yatırım yapabiliyor. Hizmetin kalitesini artırma yolu arayabiliyor. Artık vatandaş devletine ulaşmak için dere tepe koşmuyor, devlet vatandaşın ayağına götürmek için çalışıyor."

Asgari ücretin 2002'de 184 lira olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bugün asgari ücretin bin 402 lira olduğunu söyledi.

"İcraatla yapıyoruz"

Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan kimsenin olmadığını belirten Erdoğan, "Sosyal bir hukuk devletiyiz derken bunu lafla yapmıyoruz, icraatla yapıyoruz. Sadece kendi vatandaşlarımızla kalmıyor, ülkemizdeki 3 milyon sığınmacının temel ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz" diye devam etti.

Batının Türkiye'de çok daha zengin olduğu hâlde mültecilere yardım etmediğini ifade eden Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

GSS sistemi

Erdoğan, "Ülkemizde uygulanan GSS dünyada tek örneğidir. Bizimkini ABD uygulamaya kalktı fakat başaramadı. Biz getirdiğimizde birileri yürütemezsiniz, batarsınız dediler. Önümüz kesmeye çalıştılar. Ama işte görüyorsunuz, 5 yıl geride kaldı. Sistem tıkır tıkır işliyor" diye konuştu.

"Bu sistemi yerinde incelemek için dünyanın her yerinden insanlar geliyor" diyen Erdoğan, ABD'den ziyarete gelen bir turist grubunu anlattı:

"Bir gün Cuma namazı kıldık, tam çıkacağız, ABD’li bir turist gurubu geldi. Siz bu GSS’yi nasıl hallettiniz? Obama arkadaşınız, nasıl hallettiyseniz ABD de bu işi halletsin dediler. Ama işte olmadı. Çünkü bu toplumu hazırlama noktasında da maharet istiyor. Biz bu işi halkımızla, STK’larımızla el ele vermek suretiyle başardık. GSS’den önce hayata geçirdiğimiz reformla bu alandaki sıkıntıları da çözmüş olduk. Bu da önemli."

SSK - devlet ayrımı

"Her kamu kuruluşu ve meslek teşekkülünün ayrı hastanesi vardı eskiden" diyen Cumhurbaşkanı, başından geçen bir olayı anlattı:

"Evinizin yanında SSK var ama memursunuz, oraya gidemiyordunuz. Aynı şekilde bir devlet hastanesi bulup oraya gitmeniz gerekiyor. Bir trafik kazası geçirmiştim, beni Bolu’ya getirdiler. Yanlışlıklka devlet hastanesine getirmişler. Serum bağlıydı, hayal meyal hatırlıyorum. Sigortalı mı memur mu diye sordular. Sigortalı deyince bizi kabul etmediler, beni SSK’ya götürdüler. Böyle garip günlerden buraya geldik. Bunlar nihayetinde bütçesini devletten alan sağlık kuruluşları. Biz birleştirdik. Devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastane dışında ayrım kalmadı.

Erdoğan, "Hastane kapısına kim gelirse gelsin müdahale yapılacak dedik. Kapıdan geri hasta çevrilemez, çevirirse karşısında bizi bulur dedik. Bu şekilde yola çıktık. Vatandaşlara muayene olacağı doktoru seçebilme imkanı sunduk. İlaç almak bile dertti. Şimdi herkes ilacını dilediği eczaneden alabiliyor" diye devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem SSK'nın başında olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek, dönemin zorluklarını eleştirdi. "Sorumluluk makamında olan o makamın hakkını verecek" diyen Cumhurbaşkanı, "Sosyal güvenlik, Türkiye'nin yaşadığı büyük değişimin işaretlerinden sadece biridir" diye konuştu.

Kaynak: Al Jazeera