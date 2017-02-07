Erdoğan'dan referandum açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yla ortak basın toplantısında gazetecilerin, onay için Meclis'ten Cumhurbaşkanlığı'na iletilen anayasa değişiklik teklifiyle ilgili sorularını yanıtladı. "Cumhurbaşkanlığı sistemi"ni öngören referandumla ilgili anayasa değişikliği teklifi için kararını ne zaman vereceğini ve ortaya atılan bazı spekülasyonları değerlendirdi. Erdoğan bu spekülasyonların neler olduğunu sorunca, gazetecinin, "Anketlerden olumsuz yönde sonuçlar çıktığı ya da Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak itirazların beklendiği gibi" yanıtını aldı. Referandum anketlerinden beklenilen sonuçlar alınamadığı için süreci geciktirdiği iddialarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, spekülasyonların "sadece birer uydurma" olduğunu söyledi.

Sürecin "zamanlamayla" ilgili olduğunu ve mevsim koşullarına göre değerlendirme yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, bu hafta içinde kararını vereceğini söyledi.

"Öyle zannediyorum ki, bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla birlikte de adım atılmış olur."

Cumhurbaşkanı, Meclis grup toplantısında referandumda neden "Evet" diyeceklerini açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Anayasa Komisyonu’nda, Parlamento’da uzun uzadıya yapılmış olan değerlendirmeler var. Tabii bu değerlendirmelerle ilgili olarak tabii benim de Cumhurbaşkanı olmam hasebiyle arkadaşlarımla bunlar üzerinde değerlendirmeler yapmam gerekiyor, çalışmalar yapmam gerekiyor. Bir de tabii mevsim koşulları itibariyle de nasıl, ne zaman bunun değerlendirmesini de tabii arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Sadece okuyup onay vermek değil veya reddetmek değil, bunun her yönünü değerlendirmek durumundayız. Fakat gerek Mersin’de gerek şu anda attığımız bazı adımlarda herhalde hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Bu çok açık, net zaten ortadadır. Ama şunu açık söylüyorum ki; bu süreç ülkemiz için önem arz ediyor. Ve bu konuda da özellikle ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum.

Bahçeli'ye: Efrâdını cami ağyârını mâni bir konuşma

Şüphesiz ki Cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla yol yürüyenler, onlarla beraber hareket edenlerle hiçbir zaman fikri birlikteliğimizin, düşünce birliğimizin olması mümkün değil. Hatta ben bundan dolayı, bugün Sayın Bahçeli’nin yapmış olduğu konuşmayı efrâdını cami ağyârını mâni bir konuşma olarak gördüm. Bundan dolayı da şahsım, milletim adına kendisine teşekkür ediyorum. Zira bizim buradaki duruşumuz çok çok önemli. Milletimizin birliği için, vatanseverliğimizin tezahürü için ve bütün bunlarla beraber güven ve istikrarla birlikte Türkiye’nin aydınlık bir geleceğe yürümesi için bu işe zaten ‘Evet’ dediğmii Mersin’de açıkladım.

"Milletim Kandil'e, İmralı'ya, onlarla omuz omuza veren bu terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir"

Herhalde bu artık sadece zamanlamayı beklemekte olan bir süreçtir. Şu anda arkadaşlarımızla da o çalışmayı yapıyoruz. Olay sadece zamanlamadır. Bunun dışında da ben inanıyorum ki milletim hiçbir zaman Kandil’e, İmralı’ya, onlarla omuz omuza veren bu terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir. Tamamiyle onlara inşallah bu işin karşısında duran ve tamamiyle milletimizin aydınlık geleceğine ter akıtmaya hazırlanan insanlarla burada yürüyecektir. Öyle zannediyorum ki bu hafta içerisinde biz de kararıızı veririz ve bu kararla birlikte de adım atılmış olur."

15 gün süresi var

"Cumhurbaşkanlığı sistemi"ni içeren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, onay için 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı'nın kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi var. Cumhurbaşkanının kanunu onaylaması durumunda, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak. Halk oylaması, anayasa değişikliği kanununun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.

Halk oylamasının 9 ya da 16 Nisan tarihinde yapılması bekleniyor. Teklifin halk oylamasında kabul edilmiş sayılması için de kullanılan geçerli oyların yarısından bir fazlasının "evet" olması gerekecek.

21 Ocak’ta Meclis'ten anayasa değişikliği teklifinin halk oylamasına gönderilmesi kararı çıkmıştı.

Kaynak: Al Jazeera