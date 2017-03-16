Erdoğan'dan Rutte'ye: "Bizde öyle bir başbakan yok, geç o işi"

Hollanda Başbakanı Rutte'nin seçimlerden zaferle çıkmasını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Rutte seçimden sonra Başbakan'la (Binali Yıldırım) yemek yemek istedin. Bizde öyle bir başbakan yok. Geç o işi" dedi. Erdoğan ayrıca, "Bunlar haçlı-hilal mücadelesini başlattı. Başka açıklaması yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

Suriye'de Mehmetçiğin terör örgütleri DEAŞ, PYD, YPG'yi nasıl darmadağın ettiğini gördüler. Askerimizin, polisimizin PKK'ya tarihinin en ağır darbelerini nasıl üst üste indirdiğini gördüler. Onun için arıza çıkartıyorlar. Neymiş, Türkiye Avrupa'da seçim propagandası yapamazmış. Ya sen başka ülkelerde seçim propagandası yapıyorsun. Ey, Hollanda, İngiltere'de propaganda yapıyorsun. Bak, görüyor musun?

Şimdi, çok enteresan. Geçenlerde bir Alman televizyonunda eski genişlemeden sorumlu komiser, bir programda burada mahkum olup Almanya'ya kaçıp giden bir terörist var ya. Rezil etti onu. "Bir defa Erdoğan'a 'diktatör' demekle yanlış yapıyoruz, bunu düzeltmemiz lazım" dedi. AB sürecinde biz sık sık görüşürdük' dedi. 'Ne dediysem Türkiye hepsini yaptı' dedi.

'NE GERİ KABULÜ YA, GEÇ ONLARI'

Şimdi bunlar, değerli kardeşlerim vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler, tutmadılar. Şimdi geri kabul diyorlar. Ne geri kabulü ya, geç onları geç. Sen benim bakanımı (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya) Hollanda'ya sokmayacaksın. Sen benim Dışişleri Bakanıma (Mevlüt Çavuşoğlu) uçuş izni vermeyeceksin, bizden buralara girişi bekleyeceksin. Arapların güzel bir sözü var: Men dakka dukka. Kim dak ederse o da dakı bulur. Sen atını, itini, benim oradaki Türk vatandaşlarımın üzerine mi saldın? Benim vatandaşımı sen itlerine mi ısırttın, bedelini ödeyeceksin.

Ey (Hollanda Başbakanı Mark) Rutte sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin ama bilesin ki Türkiye gibi bir dostunu kaybettin. Seçimden sonra Başbakan'la (Binali Yıldırım) yemek yemek istedin. Bizde öyle bir başbakan yok. Geç o işi. Sen kaybettin. Avrupa'da kim bunları yapıyorsa, ki Almanya başını çekmiştir.

4 bin 500 PKK'lı dosyası verdim bunlara ben. Hiçbiriyle alakalı adli işlem yapmadılar. Ama kendisi kalkıyor buradaki bir ajan teröristi Alman rezidansında bunlar saklıyor. Bir ay sakladılar. Ve bunu Alman şansölyesi benden istiyor. Dedim 'Bizde yargı bağımsızdır.' Sizin yargınız nasıl bağımsızsa bizimki de bağımsızdır. Dolayısıyla kusura bakmayın, bizden bunu alamazsınız. Sonunda mahkemeye çıktı, tutuklandı. Bu ajan terörist ya.

Ne vatandaşı olursa olsun. Bunlar Türkiye'de terör estiriyorsa bedelini ödeyecek. Türkiye'nin yurt dışında 3 milyona yakın seçmeni var. Bunlar bizim hem vatandaşımız hem soydaşımızdır. Aşağı yukarı 30 milletvekili seçme gücüdür. Oraya gidip seçim çalışması yapan bakanın, siyasetçinin sana ne zararı var? Bölücü terör örgütü PKK her tarafı yakıp yıkıyor, onlara Berlin'in göbeğinde çadır kurduruyorsun. Ve terör örgütünün başının posterlerini oraya asıyorsun.

'SEN NASIL BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANISIN?'

Bizimki diplomat ya, kalkıyorsun önünü kesiyorsun. Ben hak aramazsam kimin hakkını arayacağım? Üstelik 'Hayır' propagandası yapanlara sonuna kadar kapınızı açıyorsunuz ama 'Evet' diyenlere kapınızı kapatıyorsunuz. PKK ile kol kola gezen Barolar Birliği Başkanı'nı (Metin Feyzioğlu) saymıyorum bile. Sen nasıl Barolar Birliği başkanısın ya, senin PKK ile yan yana olmanı kim nasıl anlatabilir ya? Şu anda Kandil, "Hayır" diyor mu? Değerli kardeşlerim, kişi sevdikleriyle beraberdir unutmayın. Bu "Hayır" diyenler, Türkiye'de ne kadar güzel şey yapılmışsa hepsine 'Hayır' demişlerdir.

15 Temmuz köprüsü yapıldığı zaman o zamanın solcuları buna 'Hayır' dediler. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, 'Hayır' dediler. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık, 'Hayır' dediler. Marmaray, Boğaz'ın altından geçiyor, ona da 'Hayır' dediler. 3 yılda Marmaray'dan geçenlerin sayısı ne oldu biliyor musunuz? 200 milyon. Şimdi Avrasya Tüneli'ni bitirdik, buna da 'Hayır' dediler. Şimdi sesleniyorum, 'Hayır' diyenler. Cumartesi günü 18 Mart'ta Çanakkale köprüsünün tünelini atıyoruz, sıkıysa 'Hayır' desinler. Niye, artık millet bunları yutmuyor. Ve inşallah dünyanın bir numaralı köprüsü olacak. Bunlarda iş yok, derler mi derler. Ondan sonra da o köprülerin üzerinden geçerler. Marmaray'dan geçerler, Avrasya Tüneli'nden geçerler. Geçsinler, biz "At denize, balık bilmezse halik bilir" diyoruz.

'AVRUPALILARA SESLENİYORUM: BU HALK OYLAMASINDAN SİZE NE?'

Türkiye'deki halk oylamasından Avrupalılara sesleniyorum, size ne ya? Bu ülkenin sistem değişikliğiyle nasıl bir sıçrama yapacağını bunlar biliyor.

Biz göreve geldiği zaman Türkiye'nin IMF'ye 23.5 milyon borcu vardı. Şimdi bunlar iktidara geldi, borcu sıfırladılar. İstiyorlar ki, Türkiye IMF'nin kapısında dilenci olsunlar. Biz göreve geldiğimizde Türkiye delikli paraya muhtaçtı. Merkez Bankası'nın rezervi 120 milyon dolara dayandı. Çatlasanız da patlasanız da 16 Nisan yeni bir sistem, lider ülke Türkiye'yi meydana getirecek. Buna var mıyız? (Evet sesleri) Bakın 31 gün kaldı. 31 gün kapı kapı çalışmaya var mıyız?

Kaleler biliyorsunuz içeriden fethediliyor. O yüzden hanımların işi burada çok önemli.

Bu CHP zihniyeti, bizi 50 sente muhtaç eden zihniyet değil mi? Türkiye güçlendikçe, ülkemizi hortumladıkları kanallar birer birer kapandıkça adeta kuduruyorlar. Ya sen ne yapıyorsun ya, atlarını, itlerin insanların üzerine salıyorsun ya? Bunlarda medeniyet diye bir şey yok. Ne diyor Akif; bunlar için tek dişi kalmış canavar diyor. Dünyaya demokrasi dersi verirler öyle mi, insan hakkı, özgürlük dersi verirler. Ama kendi çıkarları söz konusu olduğunda faşizmin en alasını sergilemekten kaçınmazlar. Bunlar yeni Nazizim biliyorsunuz, söyleyince rahatsız oluyorlar.

'BUNLAR HAÇLI-HİLAL SAVAŞI BAŞLATTI, BAŞKA AÇIKLAMASI YOK'