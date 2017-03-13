Erdoğan'dan Rutte'ye: "Sen daha demokrasiyi anlamamışsın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak yayınında soruları yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bakanların etkinliklerini engelleyen Hollanda yönetimine tepkisini sürdürdü. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin açıklamalarına da karşılık veren Erdoğan, "Hollanda diyor ki oradaki beyefendi, 'Bu ülkenin patronu biziz' diyor. Altına da bu fakirin resmini koymuş, üstüne de çarpı işareti... Ya ben patron değilim zaten. Benim ülkemin patronu millettir, millet ey Rutte. Sen daha demokrasiyi anlamamışsın, bence demokrasiyi öğren. Hiçbir başbakan, patron olamaz. O ülkelerin patronu, demokrasilerde millettir. Bir defa 'patron benim' demek, milletine saygısızlıktır. Zaten bunlarda saygı yok ki ve biz bu ülkede hiçbir zaman patron olmadık, biz bu ülkede efendi de olmadık" dedi.

"Helsinki melsinki hikâyeleri var ya bizim ülkemizde, bunların hiçbirinden ses çıkıyor mu?"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hollanda'daki olayda, bırakın siz merkezi yönetimi, belediye, belediye... Belediye birkaç saat içerisinde oturuyor, olağanüstü hâl ilân ediyor. Niye? Benim bakanımı oradan itfaiye aracıyla mı götürecek? Gelip makaslarla aracın kapılarını kesip öyle mi dışarı çıkaracak? Sınır dışı nasıl edecek? Ya bir bayan be, hani siz kadın haklarından bahsediyordunuz ya? Ve bu bayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanı, kendi toprağına girecek, diplomatik araç içerisinde, başkonsolosluk binasına girecek. Kendi başkonsolosluk binasına girmesine müsade etmiyorsun, içeriden başkonsolosun çıkmasına müsade etmiyorsun. Bütün bunların önünü açmak için ne yapıyor? Olağanüstü hâl ilân ediyor, iki saat içerisinde. Hâlâ Avrupa Birliği'nden, dünyada bu Helsinki melsinki hikâyeleri var ya bizim ülkemizde, bunların hiçbirinden bir ses çıkıyor mu? Yok. Ama Türkiye'de olağanüstü hâl ilân ediyoruz biz, darbe sebebiyle, Avrupa, hepsi ayakta, kim geldiyse Türkiye'ye, güya bizi ziyaret ediyor, ziyaret ederken de 'bu olağanüstü hâl ilânını ne zaman kaldıracaksınız?' Sordukları soru bu. Biz ne zaman darbe girişimini neticeye kavuşturursak o zaman."

PYD'nin Menbic'de özerklik ilânı iddiası

"Bunların hepsi hikâye. Kendilerine göre blöf yapıyorlar. Orada böyle böyle özerklik ilânı... Kuzey Suriye'de özerklik ilân etmişlerdi, ne oldu? Buralarda Türkiye'nin onayı olmadan bir adım atamazlar. Bunların hepsi adım adım takip ediliyor."

Hollanda ile kriz nasıl çıktı?

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Rotterdam'da Başkonsolosluğu'na geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için toplanan Türklere polis köpekleri ve atlı polislerle müdahale etmişti.

Dışişleri Bakanlığı halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Kaynak: A Haber, Al Jazeera