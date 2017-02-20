Erdoğan'ın dünürü silahlı milis gücü mü kurdu?

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Uzuner'in kurduğu grubun adı 'Kardeş Kal Türkiye'. Grubun Ocak ayında toplantılara başladığı ifade edilirken, Uzuner'in konuşmasının yer aldığı bir video da yayınlandı.

Videoda grubun amacını anlatan Uzuner'in teçhizat topladıklarını anlatırken silahtan bahsetmesi dikkat çekti: "En küçük cihazımız düdük. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var. Böyle hazırlıklar yapmamız lazım."

Uzuner, videoda WhatsApp üzerinden 100'er 200'er kişilik gruplar halinde örgütlendiklerini ve teşkilatın amacının 'deprem ve kalkışma gibi olaylarda harekete geçmek' olduğunu belirtiyor.

Uzuner, telsiz sistemlerinin kurulduğunu ve radyo yayını yapabilmek için eğitim alındığını da kaydediyor.

UZUNER'DEN İDDİALARA CEVAP

Erdoğan'ın dünürü Uzuner, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, 'görüş alışverişinde bulunan bir grubun silahlı yapılanma gibi yansıtıldığını' savundu.

Uzuner, "Platformumuzun amacı ve faaliyet konusu da olası bir darbe girişimi, afet ve deprem gibi olumsuz olaya karşı kesintisiz iletişimin nasıl sağlanacağı konusunda fikir üretip paylaşmaktır" dedi.