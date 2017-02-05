Erel: “Onlar dağıtmazsa biz dağıtacağız”

Sılay Taşkan

Dörtyol bölgesinde yaşayan gençler Kırsal Kesim Arsası alamadıkları için bölgelerine yatırım yapamıyor.

“6 aydır hükümetin kapısını aşındırıyorum”

Konuyla ilgili sıkıntıları Yeni Bakış’la paylaşan Dörtyol Muhtarı Salih Erel, “6 aydan beri hükümetin kapısını aşındırdım, bu çocukların bölgeden göç etmemesi için onlara arsa tahsis edelim dedim ancak cevap olarak biz nerde ne var bilmeyiz git sen bul ve bize bildir dediler. Ben de bugün saat 09.00’da bölgedeki gençleri bir toplantıya çağırdım ihtiyaçlı isimler belirlenecek ve Salı gün bu listeyi İskan Dairesine ulaştıracağım” dedi.

“Onlar vermezse ben vereceğim”

Muhtar Erel, gençlerin isimlerinin yer aldığı listelere hükümetin duyarsız kalması durumunda ise Mayıs ayından itibaren bölgedeki arsaları gençlere kendi elleriyle teslim edeceğini ifade etti.