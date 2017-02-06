Erel: "Yasaları hobi olsun diye çıkarıyorlar"

Özlem Çimendal

Dörtyol köyünün kırsal kesim arsaları sorununun siyasilerin ilgisizliği nedeniyle kangrenleştiğini kaydeden Dörtyol Muhtarı Salih Erel, 2011 yılında partizanca ve yakınlık derecelerine göre dağıtılan kırsal kesim arsalarında hiçbir yapılanma olmadığı gibi, asıl ihtiyaçlı insanların da mağdur edilerek açıkta bırakıldığını dile getirdi. Dün muhtarlık binasında kırsal kesim arsası için toplanan 100 ihtiyaçlı Dörtyol sakini arsa talebinde bulunarak isimlerini yazdırdı.

“Yasaları hobi olsun diye çıkarıyorlar”

Yasada belli bir süre içerisinde yapımına başlanması şart koşulmasına rağmen hala yapılaşmaya gidilmeyen kırsal kesim arsaları olduğuna dikkat çeken Erel, “Ülkede kimse yasalara uymuyor, kimin arkası sağlamsa yukarda bir tanıdığı varsa işi halloluyor zaten. Yasaları hobi olsun diye çıkarıyorlar ülkede. Bazen sözün bittiği yerde oluyoruz yaşananlara baktıkça. Sözün ve mantığın bittiği yasalar sadece bizim ülkemizde var maalesef” dedi.

“Asıl ihtiyaçlılar açıkta”

Dörtyol köyünde partizanca dağıtılan ve hiçbir yapılanmaya gidilmeyen kırsal kesim arsalarının ihtiyaçlı kişilere verilmesini istediklerini ve asıl ihtiyaçlıların isimlerinin belirlendiğini dile getiren Erel, “Kırsal kesim arsaları partizanca dağıtıldı, asıl ihtiyaçlı kişilere verilmedi ve bu ihtiyaçlı insanlara verilmedi. Bugün muhtarlık binasında toplanan ihtiyaçlıların tespiti yapıldı ve isimleri yazıldı” dedi.

“Belirlenen isimler Salı günü bakanlığa teslim edilecek”

İhtiyaçlı tespiti sonrası yazılan isimleri Salı günü İçişleri Bakanlığı Arşivi Müdürlüğü’ne eliyle teslim edeceğini söyleyen Erel, “Götürüp listeyi vereceğim ve bir çaresine bakılmasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı.

“Onlar vermezse, biz dağıtacağız artık”

Dörtyol kırsal kesim arsaları için bir adım atılmaması durumunda ise kendilerinin tespit ettikleri boş alanları ihtiyaçlı insanlara dağıtacaklarını söyleyen Erel, “Başka çarem kalmadı artık benim” diye konuştu.

“Bir evde iki aile oturan var, köylü tepkili”

Kırsal kesim arsası verilmeyen ihtiyaçlı köy sakinlerinin duruma oldukça tepkili olduğunun da altını çizen Erel, “Köylü çok sinirli. Annelerinin babalarının evlerinde oturmak zorunda kalanlar var. Bir evde iki aile yaşıyorlar. Ayrıca yasaya göre 20 yaşını doldurmuş herkese hak tanınması da adaletsizliğin sürmesi bakımından kabul edilebilir değil. Biz önceliğin evli çocuklulara verilmesinden yanayız, sonra nişanlılar daha sonra da 20 yaşını doldurmuş tüm köylü alabilsin diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Siyasiler köylüye geren değeri vermiyor”

Belli başlı siyasilerin dışında köye sadece seçim döneminde uğrayan siyasilere de tepki gösteren Erel, seçim bittikten sonra kimsenin köylere uğrayıp köylünün halini sormamasına isyan etti. Ayrıca Erel, siyasilerin köylere gereken ilgiyi göstermediğini de ifade etti.

“Bugün sorunlara tepkisiz kalanlar, yarın köyden nasıl oy isteyecek?”

Siyasilerden iş ya da yardım istemediklerini sadece devletin yapması gereken temel hizmetlerin yapılmasını istediklerini de söyleyen Erel, “Biz kendilerinden ne iş ne de para istiyoruz. Biz yapılması gereken olacak şeyleri istiyoruz. Köylünün rahat ve düzgün yaşaması için. Adaletli bir işleyiş istiyoruz” ifadelerini kullandı. Erel, “Bugün bu sorunlara kayıtsız kalanlar yarın seçim döneminde oy istemeye köye nasıl gelecekler?” diye de sordu.