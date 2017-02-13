Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Rıza Vuruşkan için mevlit okutacak

Erenköy Mücahitleri Cemiyeti, TMT kurucularından ve Erenköy Savaşları Komutanı Rıza Vuruşkan’ın ölüm yıldönümü nedeniyle 17 Şubat Cuma günü mevlit okutacak.

Cemiyetten verilen bilgiye göre, Vuruşkan için cuma namazından önce okutulacak mevlitler Hz. Ebubekir, Şehitler ve Müftü Ziyai Efendi camilerinde yer alacak.

TMT’nin ilk Bayraktarı olan Vuruşkan, Erenköy direnişi sırasında da, çarpışmaların en yoğun olduğu dönemde bölgeyi savunan üniversite öğrencileri ve köylülerden oluşan mücahitlere komutanlık yapmıştı.

Vuruşkan, 15 Şubat 1979’da hayatını kaybetmiş ve Ankara Cebeci Şehitliği’ne defnedilmişti.