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Erhürman, ABD Büyükelçisi’ni kabul etti

Erhürman, ABD Büyükelçisi’ni kabul etti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen A. Doherty'yi dün Genel Merkez’de kabul etti.

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen A. Doherty'yi dün Genel Merkez’de kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cenevre öncesinde değerlendirmelerde bulunuldu. Milletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan’ın da katıldığı toplantıda CTP’nin özlü konulardaki görüşleri aktarıldı, Kıbrıs’ta federal çözüme destek verdiği bilinen ABD’nin görüşleri alındı.

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