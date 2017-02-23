Erhürman Alayköy’de miniklerle ağaç dikti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Bir ağaç, bir insan" sloganı ile Alayköy İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte ağaç dikti. Okulun ihtiyacı olan ağaçları CTP Lefkoşa İlçesi’nin sağlamasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla birlikte geleceğe yatırım yapmanın, çevreye duyarlılığın küçük yaşlarda edinilecek bir alışkanlık olduğuna ve çevre bilinci olan nesiller yetiştirmenin önemine değinildi.

ERHÜRMAN: GELECEK ONLARIN…

Öğrencilerle vakit geçiren ve birlikte zeytin ağacı diken Genel Başkan Tufan Erhürman, “Onların mutluluğunu görmek dünyanın tüm mutsuzluklarını unutturuyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza barış içinde bir dünya bırakmak için, temiz bir çevre için, aydınlık bir gelecek için daha çok çalışmalıyız” dedi. Çevre bilinci gibi barış eğitiminin de Kıbrıs’taki tüm okullarda verilmesi gerektiğine inandığını belirten Erhürman, geleceğin sahibi olan çocukları geçmişin acılarıyla yetiştirmenin barış içinde bir dünya yaratmanın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, “Bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için çocuklarımızla ileriye bakacağız” dedi.