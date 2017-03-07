Erhürman: "Başbakanın kendisi de hükümete güvenmiyor"

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu ve Gözde Süreç Sarı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP-DP Hükümeti’ne yönelik güvensizlik önergesinin görüşülmesini reddetti.

CTP’ye bağlı bazı milletvekilleri, TDP Milletvekilleri ve Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Dr. Mehmet Çakıcı’nın verdiği önergeyle ilgili oylama bugün yapıldı. Önergenin, 27 ret oyuyla görüşülmemesi kararlaştırıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’da bugün ilk olarak, 2 Mart’ta sunulan “Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Hükümeti Hakkında Güvensizlik Önergesi”nin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin tezkere görüşüldü.

ERHÜRMAN: “BAŞBAKANIN KENDİSİ DE HÜKÜMETE GÜVENMİYOR”

İlk sözü alan CTP Milletvekili Tufan Erhürman, erken seçim konusunun gündeme ilk kez geldiği süreci anlattı. Erhürman, konuyu Aralık ayında ETİ ve KTHY ile ilgili yasa tasarıları görüşülürken gündeme getiren Başbakan Özgürgün’ün, daha sonra da birçok kez seçimi ortaya attığını kaydetti.

Erhürman, başbakanın üç ay boyunca erken seçimi ülke gündeminde sıcak tuttuğunu, bunun üzerine muhalefetin adım atmadığı yönünde eleştirileri geldiğini belirterek, bunun üzerine güvensizlik önergesinin verildiğini söyledi.

“Hükümetin hukuksuzluk ve ciddiyetsizlikleri” bulunduğunu, dolayısıyla sağlıklı bir seçim ortamı sağlanamayacağını savunan Erhürman, bunun üzerine önergeyi verdiklerini belirtti.

Erhürman, Başbakanın kendisinin de hükümete güvenmediğini, Aralık ayından Mart ayına kadar erken seçim çağrıları yapmasının bunun göstergesi olduğunu savundu.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Aralık sonunda; KTHY’ye ilişkin yasa tasarısında yönelik, “Bu yasa geçerse, ülke duvara toslayacak” diye açıklamalar yaptığını ancak gelinen noktada, hükümetin maaşlara artış yaptığını, durumun da iyi olduğunu açıklamalarında bulunulduğunu, bunun da Denktaş’ın iki ay sonrasını öngöremediğini gösterdiğini iddia etti.

“HÜKÜMET MECLİS ÇALIŞMALARINI SABOTE ETTİ”

Sayıştay üyeliği konusuna da değinen Erhürman, hükümetin kendi istediği adayın seçilmeyeceğini anlaması üzerine dört gün Meclis çalışmalarını sabote ettiğini, sonra da seçimin ertelendiğini iddia ederek, bunun demokrasiye saygı anlayışına uymadığını söyledi.

Erhürman, Bedis Piknik Alanı’nın kiralanması, Devlet Laboratuvarı ve KIB-TEK’te yaşananların, mesai saatleri gibi konuların, hükümetin ciddiyetsizliğini gösterdiğini savundu.

Hükümetin, hukuka aykırılıkta “rekor üstüne rekor kırdığını” iddia eden Erhürman, Anayasa’ya aykırı olduğunu bilerek kararlar alındığını, hukuka saygılı davranılmadığını ileri sürdü.

Vatandaşlık konusunda da eşit davranılması gerektiğini dile getiren Erhürman, eşitliğin bozulmamasının önemli olduğuna işaret etti.

Bu şekilde devam edilirse, gelecek kuşakların haklarından çalınmaya devam edileceğini savunan Erhürman, “Artık bu işini bittiğini ve sizin biteni temsil ettiğinizi fark edin ve gerekeni yapın” dedi.

ANGOLEMLİ: “KOLTUKLAR GEÇİCİ”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hükümetlerin sorun çözmek için var olduğunu, ancak sorunların çözülmediğini savundu.

Sağlık, trafik, işsizlik, Göç Yasası, döviz sorunu, özel sektörde çalışanların sorunları gibi konularda hükümetin gerekli önlemleri almadığını ileri süren Angolemli, Türkiye’nin özellikle döviz konusunda aldığı önlemlere değindi.

Angolemli, güvensizlik önergesinin ve toplumun kaderinin bağımsız milletvekillerinin kararına bağlı olduğunu söyledi. Angolemli, “Toplumun geleceği size bağlıdır. Hiçbir sorunu çözemeyen, yaptığı birçok uygulama mahkemelerden dönen hükümeti ayakta tutan sizlersiniz. Oturup düşüneceksiniz oylarınız gidişi belirleyecek. Başbakanın erken seçim çağrıları da bu dört milletvekiline yöneliktir” dedi.

Angolemli, koltukların geçici olduğunu, doğru olanın yapılması gerektiğini ifade etti.