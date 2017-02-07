Erhürman: "Bu rapor meclis tarihine utanç vesilesi olarak geçmiştir"

Rahme Çiftçioğlu-Arzu Köprülü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün görüşülen KTHY Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi’nin raporuna, bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı’dan sonra CTP de itiraz ederek kendi hazırladığı raporu sundu.

Meclis, KTHY Araştırma Komitesi’nin raporunun görüşülmesine kalınan yerden önümüzdeki hafta devam edilmesine karar vererek bugünkü çalışmalarını tamamladı.

ERHÜRMAN: “TAM BİR KOMEDİ”

Çakıcı’nın ardından Meclis Genel Kurulu’nda KTHY ile hazırlanan komite raporu üzerine CTP Genel Başkanı ve milletvekili Tufan Erhürman da söz aldı.

Erhürman, komitenin konu başlığı ile içeriğinin birbiriyle uyuşmadığını vurgulayarak, “Ya olayları bilenler komiteye çağrılmadı ya da iki kişi çağrıldı ama o insanlara rapora yazılanlarla ilgili bir şey sorulmadı” dedi.

Komite üyeleri Ersin Tatar ve Hüseyin Avkıran Alanlı’nın raporu okumadığını ve bunu Komite Başkanı Zorlu Töre’ye de söylediğini belirten Erhürman, “Töre, Alanlı ve Tatar raporun altına imza koydu ve bu rapor Meclis gündemine getirilmeden basınla paylaşıldı. Bu rapor ne nefes tüketmeye ne de kamuoyunun gündemini meşgul etmeye değer. Tam bir komedi. Trajikomik bir durum… Bu kadar tuhaf bir araştırma raporu Meclis tarihinde var mıdır diye merak ediyorum” şeklinde konuştu.

Erhürman konuşurken, salonda yine tansiyon yükseldi. UBP Milletvekili Ersin Tatar, Erhürman’a tepki gösterdi.

Tufan Erhürman, KTHY’nin uçuşlarını durdurmasına sebep olan nedenlerin ne öncesinde ne de sonrasında gerektiği kadar incelendiğini söyleyerek, KTHY’nin var olduğu söylenen borcuyla ilgili de hiç inceleme yapılmadığını iddia etti.

12.6 milyon dolar olduğu iddia edilen borç için mahsuplaşma olup olmadığını soran Erhürman, komite raporunda da o konuyla ilgili hiçbir şey yazılmadığını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, KTHY’nin uçuşlarının durdurulmaması için UBP haricindeki partilerin rapor yazdığını ve bu raporun Meclis’e sunulduğunu ancak bu raporun 11 ay sonra uçuşlar durduktan sonra Meclis gündemine geldiğini anlattı.

Erhürman konuşmasını, “Bu rapor meclis tarihine utanç vesilesi olarak geçmiştir” diyerek bitirdi.