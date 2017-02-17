Erhürman: "CTP ekonomi politikalarını belirliyor"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilçelerde sürdürdüğü kitle toplantılarına Dipkarpaz’da devam etti. İskele İlçesi’nin organize ettiği toplantıya üyeler ve bölge halkı katıldı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda hükümetin icraatları ve CTP’nin yeni yol haritası paylaşıldı. Toplantıda sorularını sorma ve görüşlerini paylaşma fırsatını bulan katılımcılar daha çok CTP’nin ekonomi politikaları hakkında bilgi almak istedi.

"DİPKARPAZ BAFRA’NIN OTEL POTANSİYELİNDEN YARARLANMALI"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasının büyük bölümünü bölgenin kalkınma politikalarına ayırdı. Bölgede iki tane çok başarılı belediyeleri bulunduğunu bunların Dipkarpaz ve Mehmetçik olduğunu kaydeden Erhürman, CTP’nin hizmet anlayışının diğer tüm belediyelere örnek olduğunu kaydetti. CTP’li belediye başkanlarının şu ana kadar yaptıklarının gelecekte yapacaklarının garantisi olduğunu kaydeden Erhürman, “Daha da büyük işleri birlikte yapmak niyetindeyiz. Dipkarpaz potansiyeli çok yüksek bir yer. Bu potansiyelin ne kadarını kullanabiliyoruz derseniz belki yüzde 5 derim. Bugün KKTC otellerinin toplam yatağının yüzde 18’i İskele’de bulunuyor ve sadece Bafra’da yapılması planlanan oteller, eğer yapılırsa oradaki toplam yatak kapasitesi şu anda KKTC’nin tamamında olan yatak kapasitesine yakın olacak. Bu aslında ne demek: Bafra şurası, yani Dipkarpaz’la Bafra’nın arası turistler açısından baktığınızda çok kolay kat edilebilecek bir mesafe. Dipkarpaz yanı başındaki bu turizm potansiyelinden yararlanabilmeli” dedi.

"TC’NİN AKTARACAĞI 40-50 MİLYONU HÜKÜMET ALAMIYOR"

“Dipkarpaz öyle bir yer olmalı ki, Kıbrıs’a gelen bir turist Dipkarpaz’a gelmeden Kıbrıs’tan ayrılırsa kendini eksik hissetmeli” diyen Erhürman, doğasıyla, eşekleriyle, tarihi dokusuyla, çok-kültürlü yapısıyla, ürettikleriyle, yemekleriyle Dipkarpaz’ın ayrı güzelliklere sahip olduğunu söyledi. UBP-DP Hükümetinin Türkiye Hükümeti ile imzaladığı mali protokolde turizm için ayrılan 40-50 milyon TL olduğuna değinen Erhürman, hükümetin bu parayı kullanmak için yapması gerekenleri hala yapmadığını vurguladı. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne zaman yapmalıydı? Ekim ayında yapmalıydı! Peki nedir bunun Dipkarpaz için önemi? Turizmde teşvik mevzuatının değiştirileceği yazıyor protokolde. Hangi yönde değiştirilecek? Eko-agro turizmin teşvik edilmesi ve kaynakların doğru kullanılması yönünde. Peki Kuzey Kıbrıs’ta eko-agro turizm potansiyeli nerede var? Belki en fazla bu bölgede, İskele bölgesinde var. Dipkarpaz, Mehmetçik ve Kumyalı’da yapılabilcek bir şey. Bu hükümet Ekim ayından beri bunu yapamadı. Bu 50 milyon liranın sadece 5 milyonu ile Dipkarpaz eminim iki sene sonra bambaşka bir yer olabilir” dedi.

"TURİZMDE KAYNAKLARI DOĞRU YÖNDE KULLANMALIYIZ"

CTP olarak kendilerine Dipkarpaz’da çok büyük işler düştüğünü belirten Erhürman, başta belediye başkanlarına, CTP örgütlerine ve Genel Merkez’e büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, “Dipkarpaz’da turizmin ve üretimin bize sunacağı çok ciddi olanaklar var. Bu olanaklara odaklanmamız lazım ve bunun üzerinden proje üretmemiz lazım” dedi. Turizm için kullanılabilecek kaynakları doğru yönlere kanalize etmek gerektiğini belirten Erhürman, “Bu kaynakları burada kullandırmak için merkeze iş düşüyor ama merkeze bu konuda yol gösterecek olan da sizlersiniz” dedi.

"SİYASET GELECEK İÇİN ÜRETİM MESELESİDİR"

Genel Başkan Tufan Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Balıkçılık sorunu mu var, eşeklerle ilgili sorun mu var, bir şey üretilecek ama üretimle ilgili eksikler mi var, turistik yerlerde sorunlar mı var, turizmin tanıtılmasıyla ilgili bir sorun mu var, belediyenin ya da tanıtım için Dipkarpaz’ın çok ciddi bir internet sitesine mi ihtiyacı var, bütün bu konularda biz Merkez olarak sonuna kadar hem Belediye Başkanımızın, hem Dipkarpaz’ın arkasındayız. Artık derdimiz proje üretmektir, iş yapmaktır. Bu iş üzerinden insanlara gitmektir. Çünkü insanların bu bölgede iş, ekmek derdinde olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Şunu da biliyoruz ki devlette istihdam denizi bitti ama çok daha büyük bir deniz var önümüzde umutlanmamız gereken. Bu kadar güzel bir bölgede turistin bu kadar gelmek isteyebileceği bir bölgede biz gençlerimize iş olanağı yaratamayacak kadar basiretsiz ve beceriksizsek zaten bu işleri bırakmamız lazım. Ciddi bir potansiyelimiz var. Siyaset gelecek için üretim meselesidir”.