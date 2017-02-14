Erhürman: "Enosis'i 20 Temmuz’la karşılaştırmak son derece yanlış"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti’nin okullarda kutlanması yönünde aldığı kararı eleştirerek, tehlikelerine dikkat çekti.

Ada TV’de Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu Gündeme Bakış Programına konuk olan Erhürman, ' Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasında ENOSİS yok. 11 Şubat belgesinde de yok. Neden şimdi çocuklara hatırlatmak anlamış değilim' dedi. Erhürman, “Enosisi 20 Temmuz’la karşılaştırmak son derece yanlış, Rum tarafı bu yanlış için olumlu bir adım atmalı. Şımarıklık yapıyorlar. Sadece çözüme değil, barışa da bir gedik açtılar” ifadelerini kullandı.