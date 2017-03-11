Erhürman: "Güçlerimizi birleştirmeli ve durmadan üretmeliyiz"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yurttaşlarla görüşmek üzere başlattığı ziyaretlere Mağusa köylerinde devam etti. Erhürman, ziyaretlerine Akdoğan Belediyesi ile başladı. Akdoğan ve Vadili köylerindeki üretim merkezlerini de gezen Erhürman ve beraberindeki heyet üreticilerin sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinleyerek not etti. Bölge insanı ile teke tek görüşmeler de gerçekleştiren Erhürman, sıkıntının her yerde aynı olduğunu, üretmek isteyen insanların önünün açılmadığını, üretimin planlanmadığını, küçük ölçekli üretim nedeniyle rekabet edilemediğini, bu sorunların tümünü de aşmak için güçleri birleştirmenin ve devlet teşvikinin güçlerini birleştirenlere yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN: AKDOĞAN BELEDİYESİ CİDDİ BİR ATILIM İÇİNDE

Ziyaretlerine Akdoğan Belediyesi ile başlayan Erhürman, Belediye Başkanı Ahmet Latif’ten belediyenin projelerini dinledi. Latif’in belediye başkanı olmasıyla birlikte Akdoğan Belediyesi’nin ciddi bir atılım içerisine girdiğini belirten Erhürman, küçük bir belediye olmasına karşın sürekli yeni projeler geliştirilmesi ve sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalar yapılması dolayısıyla Latif’i kutladı.

LATİF: EKİBİMLE ÇOK ÇALIŞIYORUZ VE BAŞARIYORUZ

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyede göreve başladıktan sonra çalışanları uzmanlık alanlarına göre görevlendirdiğini aktararak yeni bir sayfa açtıklarını ve birlikte ürettiklerini, birlikte başardıklarını belirtti. Latif, tam gün su verme konusunda seçim dönemi halka verdiği sözü tüm zorlukları aşarak tuttuğunu ve ardından projeler ortaya koyarak yardım aldıklarını, ekibiyle bunları hayata geçirdiklerini belirtti. Belediye binasına yapılan yatırımları da aktaran Latif, tüm adanın en temiz, en bakımlı mezarlığını yarattıklarını kaydetti. Kültür evi, çok amaçlı toplantı salonu, çocuk parkı, kaldırım çalışmaları gibi birçok projenin de sonlandırma aşamasında olduğunu kaydeden Latif, belediyenin borcu olmadığını belirtti. Kırsal bir belediye olduğu halde her hafta bir proje ile gündeme geldiklerini belirten Latif, “Bu ülkede tüm olumsuz koşullara rağmen bir şey yapmayı kafanıza koyarsanız yaparsınız” dedi.

"YERLİ ÜRETİCİ HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUNMALI"

Akdoğan’da önce Aket Tesislerini gezen Erhürman, bölgede hayvancılığın yaygın olduğunu, hayvancılığın bu kadar yaygın olduğu bir bölgede teknolojideki gelişmelerle uyumlu ve hijyene önem veren yerli bir yatırımın da bu nedenle son derece önemli olduğunu belirtti. Erhürman, bu alanda bütün zorluklara rağmen yatırım yapan ve doğal olarak yerli girdileri kullanan yatırımcının haksız rekabete karşı korunmasının şart olduğunu belirtti.

"KOOPERATİFLEŞMEYİ MUTLAKA GÜNDEME ALMALIYIZ"

Daha sonra Ağıllar bölgesini gezen Erhürman ve heyeti hayvancıların karşılaştıkları zorlukları yerinde inceledi. Erhürman yeni dönemde parti politikalarının odağına ekonomiyi, onun merkezine de üretimi koyduklarını belirterek hazırlanan projelerden bahsetti. “Ürettikçe var olacağız” diyen Erhürman, ülkedeki potansiyeli doğru planlayacak bilgi ve birikime sahip olduklarını, üretim çarklarını çok hızlı bir şekilde döndürmeye başlayacaklarını belirtti. Erhürman şöyle konuştu:

“Hayvancının zor koşullar altında ürettiğini, gecesini gündüzünü çalışarak geçirdiğini ancak emeğinin karşılığını almakta güçlüklerle karşılaştığını biliyoruz. Burada üretimi planlamak ve yapılacak planlama çerçevesinde teşvikleri yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bu arada ağıllarımızı yeni teknolojiyle donatmak, girdilerimizi ucuzlatmak, şu anda atık olarak görüp başımıza dert olan şeylerden bile gelir elde etmek mümkün. Bunun örneklerini yeni tesislerde görüyoruz. Mandıradaki atıkları geri kazanıp, bir havuzda toplayıp, bunların hem katı, hem sıvı, hem de gaz halinden yararlanacak bir teknolojiyi kullanmaya başlayan hayvancılarımız var. Ancak tek tek hayvancıların sermayesinin buna yetmesinin çoğu zaman mümkün olmadığını biliyorum. İşte bu yüzden güçlerimizi birleştirmemiz, kooperatifleşmeyi gündeme almamız ve tesislerimizi, girdilerimizi ucuzlatacak, atıklarımızı gelire dönüştürecek, çevre dostu, hijyeni sağlamamıza olanak tanıyacak teknolojilerle donatarak durmadan üretmemiz gerekiyor”.