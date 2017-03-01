Erhürman: "Hükümet Devlet Laboratuvarı yangınının ciddiyetinin farkında değil!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) yetkililerini kabul etti. İzzet Türkmen başkanlığındaki Hak-Sen heyetini kabul eden Genel Başkan Tufan Erhürman, sendikanın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Görüşmede Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının ardından yaşananlar da değerlendirildi.

ERHÜRMAN: HÜKÜMET HER KONUDA OLDUĞU GİBİ LABORATUVAR YANGININDA DA CİDDİYETTEN UZAK

Devlet Laboratuvarı’ndaki yangından sonra yaşanan gelişmelerle ilgili olarak sendika yetkililerinden bilgi alan Erhürman, dile getirilen iddiaların son derece ciddi olduğunu, Laboratuvar çalışanlarının önemli bir kısmının önemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olması, Laboratuvar’ın yangından ancak iki ay sonra kapatılması ve bir aylık bir sürede çalışanların orada çalıştırılmış olması, toplamda 800-1000 çeşit kimyasal yanmış olmasına karşın bunların sadece %10’una ilişkin tetkik yapılmış olması, yıkama suyunun Haspolat Arıtma Tesisi’ne gönderilmesi, atıkların içinde olduğu varillerin hala Güngör’de tutulması ve sıcakların artması ile patlama tehlikesi bulunması gibi iddiaların Bakanlık tarafından mutlaka ayrıntılı bir biçimde yanıtlanması gerektiğini söyledi. Erhürman, ayrıca, Laboratuvar’ın kapatılmış olmasına karşın bölgede yaşayanların olaydan ne kadar etkilendikleri ile ilgili herhangi bir çalışma ve ciddi açıklama yapılmamış olmasını da eleştirdi. Bu noktaya kadar sorumluluklarını yerine getirmemiş olan hükümetin hiç olmazsa bu noktadan sonra yapabileceklerini yapması gerektiğine değinen Erhürman, “Hükümete çağrımızdır. Hiç vakit kaybetmeksizin halk sağlığı uzmanlarının, kimya mühendislerinin, çevre mühendislerinin ve toksikoloji uzmanlarının da yer alacağı bir komite kurulmalı ve yaşanan olayın çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar, ayrıca etkilerin azaltılması için neler yapılabileceği belirlenmelidir. Bunun yanında Laboratuvar çalışanlarının sağlık sigortası talepleri vardır ki bu talebin karşılanması da riskle karşı karşıya olan Laboratuvar çalışanlarının temel hakkıdır” dedi.

TÜRKMEN: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SENDİKALI OLMALARINI İSTİYORUZ

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen ise Erhürman’ı ziyaretinde yaptığı konuşmasında, sendika yönetimi olarak özel sektörde çalışanların sendikalı olmalarını istediklerini ve vizyonlarını bunun üzerine kurduklarını ifade etti. Bu konuyla ilgili bir yasa çalışması yaptıklarına değinen Türkmen, yasaya çok sayıda kişinin katkı koyduğunu belirtti ve yönetim kurulunda her görüşten insan bulunduğunu anlattı. Devlet Laboratuvarı’nda yaşananlarla ilgili bilgi ve görüşlerini de Erhürman’a aktaran Türkmen, ortada konuya ciddiyetle eğilmeyi gerekli kılan bir facia olduğunu belirtti.