Erhürman: "Hükümet miadını doldurdu"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP Azınlık Hükümetinin artık yolun sonuna geldiğini ve miadını doldurduğunu söyledi. Hükümetin de bu gerçeğin farkında olduğunu belirten Erhürman, Başbakanın erken seçimi bu kadar sık konuşur olmasının sebebinin bu olduğunu ifade etti. Genel Başkan Erhürman, bölgelere başlattığı ziyaretler kapsamında Çatalköy’ü ziyaret etti ve burada toplanan kalabalığa hitap etti. CTP Girne İlçesi’nin organizatörlüğünde gerçekleştirilen kitle toplantısına Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da katıldı. Toplantıda ilk sözü Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi aldı.

KİŞİ: HALKIMIZ HÜKÜMETİN UYGULAMALARINDAN RAHATSIZ

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, halkın UBP-DP Azınlık Hükümetinin uygulamalarından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. CTP’nin önüne yeni bir vizyon koyduğunu vurgulayan Kişi, yeni bir döneme girildiğini ve bu dönemde hızlıca parti politikalarını yeniden geliştirip, revize edip halkın karşına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi. Ülkede erken bir seçimin konuşulmaya başlandığının altını çizen Kişi, “Örgütlü gücü, köklü yapısıyla partimiz bugün seçime en hazır olan partidir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Biz Girne ilçesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz, geliştireceğiz ve kitle toplantılarının sıklığını artıracağız” dedi.

ERHÜRMAN: MASADA ARZU ETMEDİĞİMİZ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Konuşmasına müzakere süreciyle başlayan Genel Başkan Tufan Erhürman, görüşmelerde arzu edilmeyen gelişmelerin yaşandığını belirtti. CTP olarak Enosis gibi bir meselenin özellikle eğitim ile ilgili olarak gündeme getirilmiş olmasını kabul edemeyeceklerine vurgu yapan Erhürman, ortada bir sorun bulunduğunu, bu sorunun karşılıklı atışmalar yoluyla aşılamayacağını, Anastasiadis’in ne yapması gerektiğini defalarca söylediklerini ancak iki lidere düşen görevin de diyalog ve iletişim yoluyla sorunu aşarak müzakere masasının sağlıklı bir zeminde yeniden kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ülkeye döndükten sonra görüşeceklerini belirten Erhürman, müzakerelerde bir tıkanıklığın olduğunu ve bunun aşılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

“HUKUKA AYKIRILIKTA REKOR KIRDILAR”

UBP-DP Azınlık Hükümetinin hukuk dışı kararlarına değinen Tufan Erhürman, bu iki partinin 10 aydır iktidarda bulunduğunu ve bu süre içerisinde hukuka aykırı kararlar almakta rekor kırdıklarını dile getirdi. Erhürman, kanun hükmünde kararnameler, emirnameler, Bakanlar Kurulu kararları ve vatandaşlıklardan sonra Güzelyurt Hastanesi’nin ihale sürecinde de üst üste birçok hukuk dışı uygulamalar yapıldığını sözlerine ekledi.

“DEVLET LABORATUVARI, CİDDİYETSİZLİĞİN GÖSTERGESİ”

Hükümetin ciddiyetsizliğinin nelere mal olduğunu görebilmek için Devlet Laboratuvarı’nda yaşananlara bakılması gerektiğini kaydeden Erhürman, “Yangının ardından, orada yüzlerce farklı türde kimyasal açığa çıktı. Personelden çok sayıda kişi sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldı. Çevrede yaşayanların bu olaydan nasıl etkilendikleri araştırılmadı. İnsan sağlığına zerre kadar değer vermeyen bir hükümetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“MECLİSE BİLE GİRMİYORLAR”

Hükümetin Sayıştay üyeliği seçiminde kendi arasında anlaşma sağlayamamasından dolayı meclis oturumlarına bile katılamadığını belirten Genel Başkan Erhürman, “Meclis binasında oturdular ve genel kurul salonuna girmediler. Biz muhalefet milletvekilleri olarak genel kurul salonuna girdik, onlar aşağıdan yukarıya gelmediği için meclis açılamadı” dedi. Hükümetin emekliliğine sadece 3 ay kalan birisini Sayıştay üyesi seçmeye çalıştığının altını çizen Erhürman, hükümetin bu kişiyi Sayıştay üyeliğine seçebilmek için Meclis çalışmalarını sabote etmeyi ve Meclis’in dört gün boyunca açılamamasını göze aldığını dile getirerek, “ciddiyetsizliğin bu kadarı görülmemiştir” dedi.

“MARKA BİR ŞEHRİ KAYBETTİK”

Girne ilçesinin turizm konusunda bir marka olması gerekirken uygulanan politikalar sonucunda düzeltilmesi zor zararlara uğratıldığını kaydeden Erhürman, “Girne turizmde bir marka şehirdir. Biz elimizde marka olarak duran şehri mahvetmekle meşgulüz. Girne’nin birçok yeri geri döndürülemez şekilde zarar gördü. O yüzden başka şeyler düşünmek zorundayız. Çatalköy, Ozanköy, Doğanköy ve Zeytinlik çok önemlidir. Lapta ve Alsancak da hala kurtarılabilir. Girne turizmden hak ettiği kadar gelir elde edemiyor. Elde edilen gelir adil bir biçimde paylaşılamıyor. Artık yeni, alternatif turizm şekillerine yönelmeliyiz. Zeytinlik köyü Alsancak’la Girne ararasında kalan son yeşil bölge. Ve Zeytinlik’in içine yurt yapmaya çalışıyorlar, Zeytinlik’in potansiyelini yok etmek istiyorlar. Girne’ye gelen turist alternatif turizm olanaklarını nerede bulacak?” diye konuştu.

“TARIM VE HAYVANCILIKTA ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Ülkedeki tarım politikalarına da değinen Genel Başkan Tufan Erhürman, seracıların ürettiklerini satamadıklarını, tarım ve hayvancılıkta yıllardır zihniyetin değişmediğini söyledi. CTP olarak “Üreten Yok Olmaz” sloganını belirlediklerini kaydeden Erhürman, “Üretmekten başka şansımız yok. Çözüm olsa da, olmasa da varoluşumuzu sürdürebilmemizin tek noktası üretmektir. Turizmde, tarımda, hayvancılıkta, her alanda üreteceğiz. Üretimi planlayacağız ve kaliteli, doğru üretim yapacağız. Geçmiş geçmişte kaldı. Geleceğe bakmalıyız ve üretmek zorundayız” şeklinde konuştu.