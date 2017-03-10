Erhürman: "Hükümet oyun oynuyor"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yurttaşlarla buluşmak üzere başlattığı ziyaretlere Vadili’de devam etti. Köy kahvesinde sohbet gerçekleştiren Erhürman, “UBP-DP zihniyetini alaşağı etmeliyiz, deniz bitti, bu ülkede haysiyete, adalete ve üretime dayalı yeni bir sistem kuracağız” dedi. Beraberindeki heyetle köyü gezen Erhürman, köydeki üreticilerden de bilgi aldı. Yapılan toplantıda UBP-DP’nin hukuka ve kamu yararına aykırı işleri paylaşılırken erken seçim için hükümetin kaçak dövüştüğü, Başbakanın hodri meydan çekmesine rağmen sözünün arkasında durmayarak erken seçim önergesini imzalamadığı vurgulandı. Bölge insanının sıkıntılarının da paylaşıldığı toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri not edildi.

"ÖNÜMÜZÜ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Genel Başkan Erhürman, ülkede öngörülebilir koşullar yaratılamazsa arzu edilen sonuçları üretimde de hayvancılıkta da elde etmenin güç olacağını kaydetti. “Bir an önce çözüm olmalı derken bunu dert ederek söylüyoruz. Bizim derdimiz bu memlekette artık ne olacağımızı öngörebilmek” dedi. Eğitim alanında her gün geriye gidildiğini, sağlıkta yaşanan kaosun yıllardır devam ettiğini, çözüm olsa da olmasa da bu memlekette çocuklarımız için bir vizyon doğrultusunda bunları değiştirmek zorunda olunduğunu kaydeden Erhürman, “Vadili tarım ve hayvancılık yanında turizmden de kazanabilir. Bu topraklardaki potansiyelimizi nasıl kullanabileceğimizi birlikte planlayacağız. Ürettiklerimizle tanınan bir memlekete dönüşmek zorundayız. Yolumuzu bunun üzerine kuracağız” dedi.

"ÜRETİMİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Yerli üretimin desteklenmesi için teşviklere yöneleceklerini kaydeden Erhürman, Türkiye’den gelen markalarla yarışabilmenin şu anki ortamda son derece zor olduğunu belirtti. “Ben bu memlekette üretim yapıyorsam ve ürettiğimi kendi pazarımda satamıyorsam burada bir mesele var demektir. Ürettiğim ürünü beş yıldızlı otellere satamıyor, sadece küçük otellere satabiliyorsam burada bir mesele var demektir. Ürettiklerimizi sadece beş yıldızlı otellere gelen turistlere ulaştırabilirsek ve öğrencilere satabilirsek bizim bu memlekette ihraç edeceğimiz ne sütümüz, ne etimiz kalır. Yıllardır ne üretimi planladık ne de üretimi artırmanın politikalarını ortaya koyduk. Bunları devlet politikası haline getirip üretimi destekleyeceğiz” dedi.

"HÜKÜMET OYUN OYNUYOR"

UBP-DP Azınlık Hükümetinin erken seçim konusunda yaptığı açıklamaları ciddiyetsizlik olarak değerlendiren Erhürman, Başbakanın erken seçim konusunda Aralık ayından beri yaptığı çağrılara muhalefet partileri olarak kulak verip erken seçim önergesi verdiklerini ancak Başbakanın söz verdiği halde önergeyi imzalamadığını, türlü oyunlarla da meseleyi komiteye havale ettiğini aktardı. “Bunların yaptığına çok şey söylenir ama tek kelimeyle söylemek gerekirse ciddiyetsizliktir” diyen Erhürman, hükümetin son oynadığı oyuna da bakıldığında yaptıkları yasa dışı işlere de bakıldığında hükümetin miadını doldurduğunu söyledi. Seçim hangi tarihte olursa olsun bu hükümetin bu halka verecek hiçbir şeyi olmadığını vurgulayan Erhürman, “Bu hükümetin iktidarda geçirdiği her gün geleceğimizden çalınmış bir gündür. Bu hükümette vizyon yoktur ve olması da beklenemez” dedi.

"BU ZİHNİYETİ ALAŞAĞI ETMELİYİZ"

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu zihniyeti alaşağı etmeliyiz. Bu zihniyet tek bir şey üzerine kurulu… 74’ten beri Türkiye’den gelen parayı kendi aramızda nasıl dağıtırız, Rumlardan kalan malı nasıl üleşiriz diyen bir zihniyettir bu. İhaleleri, arsaları, istihdamları yandaşlarına dağıtarak ekonomi düzeni kurduklarını sanıyorlar. Deniz bitti! Artık yeni bir şey yapmamız lazım. Biz daha çok üretmek zorundayız, üreterek var olmak zorundayız. Somut konuşacağız, ortaya projeler koyacağız ve bunları el birliği ile hayata geçireceğiz. Artık rekabet koşulları sertleşti. Birlikte üretmek, dayanışma içinde olmak, yardımlaşmak, kooperatifleşmek zorundayız. Ben hiç umutsuz değilim. Bu adaletsiz kültürü üreten sistem çöktü. Bunun üzerine adalete, haysiyete ve üretime dayalı yeni bir sistem kuracağız. Bunun için güçlerimizi birleştireceğiz.”