Erhürman: "Hükümetin ciddiyetsizliği her alana sirayet etti"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyetini kabul etti. Erhürman, Tel-Sen’i kabulünde sendikanın özelleştirme konusundaki hassasiyetlerine parti olarak önem verdiklerini söyledi.

ERHÜRMAN: HÜKÜMETİN CİDDİYETSİZLİĞİ HER ALANA SİRAYET ETTİ

Hükümetin yürütmede ve yasamada sergilediği ciddiyetsizliğin her alana ve her konuya sirayet ettiğini belirten Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst'ün, "Biz telefon dairesini özelleştirmeyeceğiz" diye başlayıp, "Çalışanların ne olacağı konusunda Özelleştirme Yasası açıktır" diye bitirdiği konuşmasını ibretlik bir açıklama olarak değerlendirdi. Bu açıklamanın hükümetin ne yaptığını bilmediğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Erhürman, “Ülkede artık hesabı kitabı önceden yapılmış, fizibilitesi ortaya konulmuş projeler üzerinden konuşmaya başlamak gerekiyor. Bilgi temelli siyaset yapamayacağını her adımında ortaya koyan bu hükümetin herhangi bir girişimini ciddiye almamız mümkün değil. Hükümet kendi yaptığı erken seçim çağrılarının ardından artık yalnızca cari işlerle uğraşmalı, ülkenin geleceğini etkileyecek büyük projeleri halkın iradesini arkasına alacak ve bilgi temelli siyaset yapacak yeni hükümetlere bırakmalıdır” dedi.

SOYSAN: BAKANLAR KURULU KARARLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YOK

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün Bakanlar Kurulu’nda Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması, gelir paylaşımına gidilebilmesi ve kamu-özel iştiraki için karar üretildiğine yönelik bir açıklama yaptığını hatırlatarak, alınan bu kararla ilgili henüz bilgi sahibi olamadıklarını söyledi. Soysan, bir süredir ülkede özelleştirme hastalığı yaşandığını, özelleştirme yasası yapıldığından beri ülkenin değerlerini sermayeye peşkeş çekmek için bir yarış başlatıldığını ifade etti. 7-8 yıldan beridir özelleştirilmeye karşı mücadele ettiklerini dile getiren Soysan, Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün yaptığı açıklamanın ne anlama geldiğini bilemediklerini, siyasi partiler ve örgütlerle işbirliği içerisinde bu kararın geri çekilmesi için siyasi baskı oluşturacaklarını sözlerine ekledi.