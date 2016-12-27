Erhürman: "Lefke'nin ilçe olması lafta kalmamalı"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayırlı olmasını diledi. İskele, Karpaz ve Güzelyurt’un ilçeleşmesinin ardından bütçenin tadilatının yapıldığını söyleyen Erhürman, Lefke’nin ilçe olmasına rağmen bütçe ayrılmadığını belirtti.

Erhürman, Lefke’nin ilçe olmasının, lafta kalmaması, gereğinin yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Bafra Turizm Bölgesi’ni örnek olarak gösteren Erhürman, otellerin tamamlanmadığını, turizm bölgesi haline getirilmediğini, yatırımların yapılmadığını söyledi.

Erhürman, bazı şeylerin planlı yapılmadığını, günlük düşünülerek kararlar alındığını dile getirerek, Lefke’nin ilçe olmasına ilişkin de planlama ve ödeneklerin ortada olmadığını söyledi.

Kararın Lefke’ye hayırlı olmasını dileyen Erhürman, bölgenin kendi içinde bir ekonomi oluşturabilecek yapısı olduğunu kaydetti.