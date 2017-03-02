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Erhürman: "Seçim tarihi en yakın zamanda..."

Erhürman: "Seçim tarihi en yakın zamanda..."

Ada TV’ye konuk olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün hükümete güvensizlik önergesi vereceklerini açıkladı.

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Başbakan Özgürgün’ün “imzayı toplayın gelin” çağrısıyla birlikte artık seçimin gündemin baş sırasına oturduğunu belirten Erhürman, “Seçim tarihini de en yakın zamanda, bugün yarın partimizin yetkili organlarında görüşerek açıklayacağız” diye konuştu.

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