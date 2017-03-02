Erhürman: "Seçim tarihi en yakın zamanda..."

Başbakan Özgürgün’ün “imzayı toplayın gelin” çağrısıyla birlikte artık seçimin gündemin baş sırasına oturduğunu belirten Erhürman, “Seçim tarihini de en yakın zamanda, bugün yarın partimizin yetkili organlarında görüşerek açıklayacağız” diye konuştu.

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