Erhürman: “Siyasi eşitlik temel parametrelerden biridir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, üyelere yönelik başlattığı bilgilendirme toplantılarına 2 Şubat akşamı İskele’de devam etti. İskele İlçesi’nin organizatörlüğündeki toplantı, İskele Belediye Gazinosu’nda düzenlendi. Genel Başkan Erhürman üyelere Kıbrıs Sorunu ve iç politikada yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi ve üyelerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda CTP’nin İskele ve Karpaz ile ilgili politikaları da üyelere aktarıldı. Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak müzakerelerin çöktüğünü iddia eden bazı kesimlerin olduğuna değinen Erhürman, bu kesimlerin bayram havasına bürünür göründüğünü, ancak sürecin çökmediğini bildikleri için müzakereleri baltalama yolunda her türlü çabayı göstermeye devam ettiklerini belirtti.

“SİYASİ EŞİTLİK TEMEL PARAMETRELERDEN BİRİDİR”

CTP’nin kurulduğu günden bu yana siyasi eşitliğin temel olacağı bir federasyon talebinde bulunduğunu aktaran Erhürman, “Siyasi eşitlik BM’nin çözüm parametrelerinden biridir. Ama şu ana kadar maalesef Rum lider Anastasiadis siyasi eşitlik konusunda gelmesi gereken noktaya gelmedi. Dönüşümlü başkanlık sözlü de olsa kabul edilmiş durumdadır. Ama bu yeterli değildir. Siyasi eşitlik, federal devletin içerisindeki tüm birimlerde Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla ya eşit sayıda ya da sayı eşit değilse etkili katılım olanağını taşıyarak yer almalarıdır” dedi.

“DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK PAZARLIK KOZU OLARAK KULLANILAMAZ”

Rum lider Nikos Anastasiadis’in dönüşümlü başkanlığı elinde koz olarak tuttuğunu ifade eden Tufan Erhürman, bunun çok büyük bir hata olduğunu ve güneyde çözümü samimiyetle isteyen bazı siyasilerin de Anastasiadis’in bu tutumunu onaylamadıklarını açıkça dile getirdiğini söyledi. Kıbrıslı Türklerin “evet” diyecekleri metnin daha sonra uluslararası mahkemeler tarafından geçersiz hale getirilememesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, hukuki kesinliğin güvence altına alındığı bir anlaşma istediklerini belirtti.

“YÜZDE 29,2 MONT PELERIN’DE KABUL EDİLDİ”

Cenevre zirvesinde sunulan harita hakkında konuşan Genel Başkan Erhürman, yüzde 29,2’lik oranın Cenevre’de değil, Mont Pelerin’de kararlaştırıldığını söyledi. Hükümet yetkililerinin bu orana karşı çıktıklarını anımsatan Erhürman, “Eğer kabul etmiyorlarsaydı neden o kadar büyük bir ekiple Cenevre’ye gittiler?” diye sordu. Tarafların Cenevre’de verdikleri haritaların açılış pozisyonundan ibaret olduğunun altını çizen Erhürman, geçtiğimiz gün Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından Meclis’te yapılan konuşmadan da bahsetti ve bu konuşmayla Sayın Akıncı’nın geçmişe dair söylediklerinin doğrulandığını anlattı.

“TURİZMDE FARKLI POLİTİKALAR ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM”

Kıbrıs müzakerelerinin ardından ülkedeki iç gelişmelere değinen Erhürman, turizmde yeni ve farklı politikalar ortaya koyup, esnafın, üreticilerin, çiftçilerin, hayvancıların ve sanayicilerin de turizmden para kazanmasını sağlamaya çalışacaklarını belirtti. Ülkede faaliyet gösteren otellerdeki toplam yatak kapasitesinin yüzde 18’inin İskele ilçesinde olduğunu anımsatan Erhürman, aranızda kaç kişi turizmden para kazanıyor? Kaç turist gelip sizin kahvehanenizde kahve içiyor? Kaçımız ürünlerimizi bu turistlere satabiliyoruz? Çözüm olsa da olmasa da turistlerin bizim üreticimize de, esnafımıza da para bırakacağı bir turizm sistemi kurmamız lazım” dedi.

“ZAM YAPMADIKLARI ŞEY KALMADI”

UBP-DP Azınlık Hükümetinin 9 aydır görevde bulunduğunu ifade eden Erhürman, hükümetin zam yapmadığı bir şey kalmadığını söyledi. Tüp gaza, harçlara, arpaya, GSM ücretlerine, internete, elektriğe ve benzine zam yapıldığını aktaran Erhürman, “Bu zamları yaparken dövizdeki yükselişin arkasına sığınıyorlar. Döviz yükseldiğinde hükümet bunu her şeye yansıtacaksa hükümete ne gerek var? Oraya bir muhasebeci koyalım dövize bakarak her şeye zam yapsın. Bu kadar zammı biz yapsaydık yer yerinden oynardı. İktidara geliyoruz CTP’yi eleştiriyorlar, muhalefete düşüyoruz yine CTP’yi eleştiriyorlar. Bu propaganda çarkını kırmamız lazım. Halkı daha fazla kandırmalarına müsaade edemeyiz” dedi.

“İNSAN SEVGİSİ DEĞİL, YANDAŞI MUTLU ETME VE SİYASİ ÇIKAR ELDE ETME ÇABASI”

Hükümetin 9 ayda hukuksuz işlem yapmakta rekor kırdığını dile getiren Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlıklarda, emirnamelerde, yasa gücünde kararnamelerde hukuka aykırılık yaptılar, dava açtık, ara emri verildi. Bunların derdi insan sevgisi değildir. Bunların zihniyeti yandaşa çıkar sağlamaktır. Bu hükümet 86 kişiye vatandaşlık verdi ve bunu resmi gazetede yayınladı. 15 gün sonra ise verdiği bu 86 vatandaşlığı hukuka aykırı olduğunu kabul ederek geri aldı. Mahkeme kararı değildi bu, hukuka aykırılığı kendileri kabul ettiler ve vazgeçmek zorunda kaldılar.”

“PROTOKOLÜ HEMEN İMZALADILAR AMA UYGULAMIYORLAR”

Hükümetin 2017 yılının sonunu göremeyeceğini belirten Erhürman, CTP’nin mali protokolü imzalamadığı için hükümetten gittiğine dair yaygın bir kanı bulunduğunu, CTP’nin hükümetten gitmesinin ardından göreve gelen UBP ve DP’nin ise protokolü hemen imzaladığını ancak uygulamadığını ifade etti. Protokolde belirlenen hedeflerin hemen hemen hiçbirinin gerçekleştirilmediğini hatırlatan Erhürman, “bu ciddiyetsiz tavrın ekonomiye son derece olumsuz etkileri olacaktır. Bu olumsuz etkiler her bir yurttaşımızın günlük yaşamına doğrudan yansıyacaktır. O nedenledir ki bu hükümetten, ülkeye daha fazla zarar vermelerine olanak tanımadan, bir an önce kurtulmak lazımdır. Artık geriye bakma, birbirimizle didişme lüksümüz yoktur. Bu hükümetten bir an önce kurtulmak ve CTP’yi yeni program, proje ve planlarıyla iktidara taşımak için var gücümüzle çalışmamız gerekir” diyerek sözlerini tamamladı.