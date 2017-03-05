Erhürman: "Turistler için çekim merkezi olabilir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Zeytinlik’in tarihi ve kültürel birikimiyle turistler için çekim merkezi olma potansiyeline sahip bir köy olduğunu söyledi. Erhürman, Zeytinlik köyünü ziyaretinde Templos İnisiyatifi ile de görüştü. Görüşmede Zeytinlik köyü için hayata geçirilebilecek projeler tartışılırken, İnisiyatifin aktardığı sorunlar da not edildi. Genel Başkan Tufan Erhürman ilk olarak köy ve inşa edilen butik otel hakkında bilgi aldı. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve MYK üyeleri eşlik etti. Archway Restorant’ta Zeytinlik İnisiyatifi ile bir araya gelen Erhürman, Templar Şövalyeleri’nin köyle ilgisi ve köydeki anıt zeytin ağaçlarıyla bu köyün turistler için bir uğrak mekanı haline getirilebileceğine değindi.

ERHÜRMAN: KOOPERATİFLEŞME GEREKİYOR

Zeytinlik İnisiyatifi’yle toplantı gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, köyde gerek üretim için, gerekse de turistlerin uğrak noktası olabilmek için önceliğin kooperatifleşme olması gerektiğini belirtti. Zeytinlik köyünün tarihi ve kültürel yapısından dolayı eko köy olması gerektiğini kaydeden Erhürman, bunun için köy halkının kooperatifleşme yoluna gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

“ANIT ZEYTİN AĞAÇLARI ZİYARETE UYGUN HALE GETİRİLMELİ”

Bölgedeki anıt zeytin ağaçlarının ziyarete uygun hale getirilmesi gerektiğine değinen Erhürman, “Burasının adı madem Zeytinlik, çeşit çeşit zeytinyağı olmalı ve turistler buraya geldiğinde bunları tadabilmeli. Bunun için de kooperatifleşme gerekiyor. Bununla birlikte turizmle ilgili de kooperatifleşme gerekiyor” dedi. Zeytinlik köyünü ziyaret eden turistlerin Kıbrıs’a özgü yemekleri tatma, köy içerisinden St. Hilarion’a kadar giden yolda yürüme ve anıt zeytin ağaçlarını ziyaret etme gibi aktiviteler gerçekleştirmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, bölgede bu kadar güzellik varken bunların çeşitli yöntemlerle turistlere pazarlanabileceğine vurgu yaptı. Bölgeye özgü magnet ve bardak altlıkları gibi küçük üretimlerin olması gerektiğini belirten Erhürman, köy içerisinden akmakta olan derenin de bölgeye ayrı bir güzellik kattığını dile getirdi.

“OY İSTEMEYE GELMEDİK”

Zeytinlik köyüne gerçekleştirdikleri ziyarette oy istemeye değil, bölgeyle ilgili hayallerini paylaşmaya geldiklerini belirten Erhürman, Girne bölgesindeki bazı başka köylerin de 10 yıl öncesine kadar Zeytinlik gibi olduğunu fakat son dönemlerde yapılan hatalardan dolayı buralara geri döndürülmesi çok zor olan zararlar verildiğini, aynı şeylerin Zeytinlik’te yaşanmaması için çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Zeytinlik köyünün bir hikayesi olduğunu, Templar Şövalyeleri ile ilgili bu hikayenin turizm açısından son derece zenginleştirici bir şekilde kullanılabileceğini söyleyen Erhürman, iyi değerlendirilmesi halinde sadece bu hikayenin bile Zeytinlik’i turistler açısından son derece özel bir çekim merkezi haline getirebileceğini belirtti. Köy halkının emirnameye karşı verdiği mücadeleye de değinen Tufan Erhürman, bu mücadeleyi büyük takdirle karşıladıklarını, şimdi bu mücadelenin köyün geleceğini birlikte kurmak için verilmesi gerektiğini kaydetti.

PAŞA: ZEYTİNLİK’İ BETONLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ziyarette Templos İnisiyatifi adına söz alan Halil Paşa da, Zeytinlik köyünün belirli kesimler tarafından betonlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti. Verdikleri mücadeleyle bunu güç bela önlediklerini kaydeden Halil Paşa, bölge halkının da bunda çok büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Ülkede planlanan olayların önüne geçecek kadrolar yoksa her şeyin kendiliğinden oluşabileceğini belirten Paşa, Zeytinlik köyünde yaşayan insanların bu emirname sayesinde birlik olabildiğinin altını çizdi. Templos İnisiyatifi’nde gerçekleştirdikleri toplantıları anlatan Paşa, bu toplantıların çok kalabalık geçtiğini ve herkesin birbirini dinleyip birbirinin fikirlerine önem verdiğini vurguladı. Eko köy olmayı istediklerini ifade eden Halil Paşa, Templos İnisiyatifi olarak bir tüzük hazırladıklarını ancak iki kez bunun savcılıktan geri döndüğünü, üçüncüsünün ise savcılıkta bulunduğunu söyledi. CTP’nin kendilerine yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Paşa, dernek haline gelebilmek için CTP’den de yardım istedi. Zeytinlik köyünün tarihsel dokusunun çok özel olduğunu dile getiren Halil Paşa, bunların turizme çok büyük katkılar yapabileceğini söyledi.

BAYRAMOĞLU: KÜÇÜK BİR KÖY OLARAK BAŞARILI OLDUK

Halil Paşa’nın ardından söz alan Templos İnisiyatifi üyelerinden Gürcan Bayramoğlu, bölge halkı olarak emirnamelere karşı durduklarını ve küçük bir köy olmalarına rağmen bu konuda başarılı olduklarını söyledi. CTP’nin Zeytinlik’e gelişinden son derece mutlu olduklarını kaydeden Bayramoğlu, bunun seçim ziyareti olmadığının ispatlandığını da sözlerine ekledi. Templos İnisiyatifi’nin kurulması esnasında yakın çevredeki kişilerin kendilerine “Boşuna uğraşıyorsunuz, buraya yurt da yapılır, her şey de yapılır” dediğini ancak gösterdikleri kararlı duruş sayesinde Zeytinlik’e öğrenci yurdu inşaatının yapılmadığını kaydetti. Zeytinlik köyünün Karaoğlanoğlu ve Girne arasında tek yeşil bölge olarak kaldığını anımsatan Gürcan Bayramoğlu, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürme niyetinde olduklarına vurgu yaptı. Bu sorunun sadece Zeytinlik’in değil tüm Girne’nin sorunu olduğunun altını çizen Bayramoğlu, insanların kendilerine destek vermeleri halinde birçok sıkıntının üstesinden geleceklerini ifade etti.