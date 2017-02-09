Erhürman: "Turizmden elde edilen gelir artırılmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni dönemde ekonomi ile ilgili politikalarının odağına turizmi yerleştirdiklerini ve bu konuda, turizmin diğer tüm sektörlerle ilişkisini de kapsayacak biçimde ciddi bir planlama yapılması gerektiğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’ni (KITSAB) ziyaret ederek, başkan Orhan Tolun’la görüştü. Görüşmede turizmde ne gibi adımların atılabileceği ele alındı.

ERHÜRMAN: “EKONOMİDE PASTAYI BÜYÜTMELİ VE ADİL DAĞITMALIYIZ”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için çalıştıklarını, ancak çözüm olsa da olmasa da ekonomide pastayı büyütmek ve adil dağıtmak gerektiğini belirtti. Yeni dönemdeki ekonomi politikalarının odağına turizmi aldıklarını ifade eden Erhürman, bütün hükümet ve parti programlarında turizmin öncü sektör olarak yer aldığını, ancak bunun gereğinin yapılmadığını söyledi.

Turizmin ülkedeki diğer sektörleri de beslemesi gereken bir sektör olduğuna vurgu yapan Erhürman, turizmin tarıma, küçük sanayiye, işçiye, köylüye, esnafa yarattığı olanakların nasıl artırılabileceğinin irdelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“TURİZMDEN ELDE EDİLEN GELİR ARTIRILMALI”

Turizmden elde edilen gelirlerin artırılması gerektiğini dile getiren Erhürman, köy turizmi, eko turizm, alışveriş turizmi gibi alternatif turizm türlerinin daha fazla geliştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi ve yılın on iki ayına yayılması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Beş yıldızlı otellerde konaklayan turistlerin de otel dışına daha fazla çıkıp daha fazla harcama yapmalarını sağlayacak yaratıcı formüller geliştirilmesi gerektiğine değinen Tufan Erhürman, “Ülkemizi ziyaret eden turistler; ülkelerine geri döndüklerinde, ‘Kıbrıs’a gittim kumar oynadım. Zaten yapacak başka bir şey de yok’ demek yerine, bu ülkenin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını, yemeklerini, içkilerini, insanımızın ürettiklerini anlatmalılar. Bunu sağlayacak politikaları hayata geçirmeliyiz” dedi.

Girne’de geçtiğimiz hafta esnafla buluştuğunu da anımsatan Erhürman, Girne’de ekonominin turizm sektörü etrafında şekillenmesi gerektiğinin altını çizdi.

TOLUN: “BU POLİTİKALARIN BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMESİ GEREKİYOR”

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın söylediklerinin tümüne katıldığını ve bu politikaların bir an önce hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Turizm Bakanı’nın Güney Kıbrıs’tan gelen turistlerin ülke ekonomisine herhangi bir katkısı olmadığına yönelik söylemlerini eleştiren Tolun, her hükümet programında turizmin öncü sektör diye yazıldığını, ancak kimsenin bunu uygulamadığını dile getirdi.

Erhürman’ın söylediklerinin hayata geçirilmesi gereken konular olduğuna vurgu yapan Tolun, turizmin sadece çok kısa bir dönemde CTP tarafından yönetildiğine, CTP’nin ekonomi politikalarının temeline turizmi yerleştirme kararını sevinçle karşıladığına işaret etti. Ülke turizminin bu politikalara ihtiyacı olduğunu belirten Tolun, Kıbrıs’ın geleceğinin turizmde olduğunu söyledi.