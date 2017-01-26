Erhürman: "Türkiye’deki referandum dolayısıyla Kıbrıs’taki çözüm ertelenemez"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa’da partisinin üyeleriyle bir araya geldi.

CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın katılımcılara teşekkür konuşmasıyla başlayan toplantıda Kıbrıs konusu ve müzakere sürecine ilişkin konuşan Erhürman, partisinin daha önce olduğu gibi bundan sonra da yine geleceği düşünen politika üretmeye devam edeceğini söyledi.

Çözüm çabalarına katkı için DİSİ ve AKEL ile görüştüklerini ve Ankara’da temaslarda yaptıklarını anımsatan Erhürman, Ankara’daki görüşmelerinde‘Türkiye’de Nisan ayında yapılması düşünülen referandum çözüme etki eder mi?’ sorusunu sorduğunu belirtti vekendisine ‘kesinlikle böyle birşey olmaz’ denildiğini ifade etti.

Tufan Erhürman, Mont Pelerin de yapılan müzakerelere de değinerek, “Türkiye’nin referandum dolayısıyla Kıbrıs’taki çözümü ertelemek gibi düşünceye sahip olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Siyasi eşitliğin temel parametre olduğunun fark edilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman,siyasi eşitliğin sadece Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı değil, federal devletin devamı için temel koşul olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Dönüşümlü başkanlığı 4’e 2 şeklinde sözlü de olsa Rum tarafı kabul ettiğini ama yeterli değil” şeklinde konuştu.

Müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafı ‘garantiler olmazsa önümüzü göremeyiz’ derken, Rum tarafının da ‘garantiler olursa önümüzü göremeyiz’yaklaşımında olduğunu aktaran Erhürman, masada bu konuda 5-6 adet formül üretildiği görüşünü ifade etti.