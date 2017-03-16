Erhürman: "Yeni dönem politikalarımızın merkezine ekonomiyi koyduk"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek oda başkanı Fikri Toros ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa milletvekili ve Maliye eski Bakanı Birikim Özgür, MYK üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu ve Ekonomist Erdal Güryay eşlik etti. Ziyarette CTP’nin yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı ekonomi politikaları anlatılırken, Ticaret Odası’yla görüş alışverişinde bulunuldu.

ERHÜRMAN: EKONOMİ TEMEL KONUMUZ

Genel Başkan Erhürman, parti olarak ekonomi konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. Kıbrıs Sorunu’nun kapsamlı bir çözüme ulaşmasını talep ettiklerini ancak sorun çözülse de çözülmese de bu ülkeye ertesi gün bir peri kızının sihirli değneğinin değmeyeceğini ifade eden Erhürman, eğitim, sağlık, turizm ve ekonomi gibi konularda yaşanan sorunların bir günde hallolamayacağını dile getirdi. Ekonominin CTP’nin temel meselesi olduğunun ve bunu parti politikalarının merkezine aldıklarının altını çizen Erhürman, turizm sektöründe çok büyük potansiyel olduğunu, bu potansiyelin doğru kullanılması gerektiğini vurguladı. Turizmin diğer sektörleri de peşinden sürükleyip iyi bir yere getirebileceğini anlatan Erhürman, parti olarak bu konuda yoğun çalışma içinde olduklarını kaydetti.

"TİCARET ODASI ÇOK ÖNEMLİ BİR KURUM"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kendileri açısından son derece önemli bir kurum olduğunu belirten Erhürman, ekonomi politikalarını şekillendirirken ziyaret edilmesi gereken kurumların başında gelenlerden birinin de Ticaret Odası olduğunu söyledi. Erhürman, Oda’nın hem rekabet edebilirlik hem de kobi geliştirmeye yönelik çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi almak istediklerini belirtti. Erhürman, yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak UBP-DP Azınlık Hükümetine önerilerde bulunduklarını ancak önerilerinin dikkate alınmadığını, son olarak Ticaret Odası’nın da hükümete benzer önerilerde bulunduğunu gördüklerini kaydetti.

TOROS: YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORSUNUZ

Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ise CTP’nin yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya başladığını belirterek Parti’nin Tufan Erhürman başkanlığında ciddi bir yenilenmeye gittiğini dile getirdi. Fikri Toros, genç ve profesyonelliğe önem veren bir Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu oluşturulduğunu gözlediklerini belirterek Erhürman’ı tebrik etti. Ekonomiye verilen öncelikten ötürü CTP’yi takdir eden Toros, Ticaret Odası olarak omuz omuza verip birlikte çalışmak istediklerini ifade etti. Oda’nın CTP ile ilkesel bazda örtüşen ideallerinin olduğunu altını çizen Toros, işbirliği yapılacağının sözünü verdi. Ticaret Odası’nın yönetim kurulunu devralalı üç yılı geçtiğini ifade eden Toros, alternatif politikalar üretilmesine katkı koyduklarını kaydetti. Toros, hedeflerinin ekonomik büyüme olduğunu ve bu konuda sürekli durum tespiti yaptıklarını, Rekabet Edebilirlik Raporu’nun da bunun bir örneği olduğunu, bu raporun Kuzey Kıbrıs ekonomisinin bir karnesi anlamına geldiğini belirtti.