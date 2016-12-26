Erişmen: "Zarar-ziyan için müracaatlar toplanmaya başlandı"

Girne İlçe Emniyet Kurulu, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen başkanlığında toplandı.

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen toplantıyla ilgili BRT’ye bilgi verdi.

Erişmen, toplantıda yeni yıl döneminde alınacak önlemler, Cumartesi günü meydana gelen sel felaketi sonrasında yapılacak zarar tespit çalışmaları ve benzer bir olay yaşanmaması için alınacak tedbirlerin ele alınacağını belirtti.

Girne’nin ülke turizminin başkenti ve yoğun tercih edilen bir bölge olduğunu anımsatan Erişmen, vatandaşların yeni yıl dönemini güven içinde geçirmesi ve kazaların yaşanmaması için alınacak önlemleri belirleyeceklerini ifade etti.

Bölgede Cumartesi günü aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören ev ve işyerlerinde zarar-ziyanın tespitinin yapılması için çalışmaların başladığını kaydeden Erişmen, zarar tespit çalışmaları için vatandaştan gelen müracaatları toplamaya başladıklarını açıkladı.

Kaymakam Mustafa Erişmen, zarar ziyan tespiti için muhtarlar, belediyeler ve ilgili dairelerle çalışma başlatıldığını anlattı.

Girne İlçe Emniyet Kurulu’nun aldığı kararlar toplantının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.