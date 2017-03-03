Erk: "Bu Pazar seçim olsa tek parti iktidarı çıkmaz"

Mert Özdeş

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski genel sekreteri Kutlay Erk, son dört yılın ülke adına siyasi bir kayıp olduğunu savundu. Deneyimli siyasetçi, yarın seçim olsa hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağı görüşünü ortaya koydu. Diyalog TV’de katıldığı Odak Noktası programında erken seçim tartışmalarını değerlendiren Erk’e göre, olası bir seçimde CTP en fazla 18 milletvekili çıkarabilir.

CTP’nin seçime gittiği sayı ile gelebileceğine dair endişeleri bulunduğunu kaydeden Kutlay Erk, “Şu an 20 milletvekilimiz var. Son seçimde 21 milletvekili çıkarmıştık. Üzgünüm ama seçim olsa 21 ile gelemeyiz diye düşünüyorum. Bu Pazar seçim olsa CTP 15-18 milletvekili arasında kalmasından endişeliyim. Gönlümden geçen bu ülke için CTP’nin tek başına iktidar olabilmesidir. Yarın bir erken seçime gidilirse CTP’nin tek başına iktidar olması olası görünmüyor” şeklinde konuştu.

"Güvensizlik önergesi zekice bir karardı"

Ne yapılırsa yapılsın, zaten sekiz ay sonra seçim olacağını dile getiren Erk, erken seçimin de beş ay sonra olacağını söyledi. Erk, “Çok büyük bir fark yok. CTP’nin güvensizlik önergesi vermesi zekice bir karadı. İlk önce dört bağımsızı sınıyorsunuz. İlmiği önce o dört bağımsızın boğazına geçirmektir bu. Parti yönetiminde etkin fiili bir durumda olsaydım ben de böyle bir kararı desteklerdim” dedi.

"Bütçeler harap, örgütler yorgun"

Bütün siyasi partilerin bütçelerinin harap olmuş durumda olduğuna vurgu yapan Kutlay Erk, mali imkânlar sınırlı olduğunu, örgütlere bakıldığında da yorgun olduklarının görüldüğünü belirtti. Erk, CTP’nin son kurultayının örgütleri canlandırdığını da ifade etti.

"Yeni partiler balon gibi sönecek"

Yeni partilerin adeta bir balon gibi şiştiğini kaydeden Kutlay Erk, geçmişe bakıldığında da bunun böyle olduğunu söyledi. Erk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün partiler kepenk kapatacak diyenler de olmuştu ama kepengi kapatan onlar olmuştu. UBP ve CTP bu ülke siyasetinde en güçlü, en örgütlü iki partidir. Ne kadar sarsılsalar da oyları yüzde 23-25’lerin altına inmeyen, oyların yarısından fazlasını alan iki partidir. Geriye kalanı diğerleri bölüşecektir.”

"DP’nin barajı aşması bir sürpriz olur"

DP’nin barajı aşmasının bir sürpriz olacağına vurgu yapan Erk, normal algının DP’nin baraj altına kalacağı yönünde olduğunu, barajı aşmasının da sürpriz olacağını savundu.

Şu ana kadar hep bir üçüncü partinin hükümet kurulma aşamalarında kilit rol oynadığına dikkat çeken Kutlay Erk, “Bana öyle geliyor ki hükümet kurabilecek iki kilit parti ortaya çıkabilir. Hiçbir partinin tek başına iktidara gelebileceğini düşünmüyorum. Partilerin oyları birbirlerine yakın çıkabilir. Hükümet bileşkeleri daha çok olabilecek dört partili bir meclis oluşabilir. Şimdiki gibi bir kilit parti olduğunda iki büyük parti ona muhtaç oluyordu. Ancak iki kilit parti olursa, onlarda bu şekilde şantaj yapan bir pozisyonda olamayacak. Halkın Partisi’nin de meclise girebileceğini tahmin ediyorum” dedi.

"TKP gibi mozaiklerin şansı azdır"

Yeni kurulan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’i “mozaik” olarak nitelendiren Erk, mozaiklerin şansının az olduğunu iddia etti. Tepki üzerine kurulan bu mozaiklerin parçalarının, seçim döneminde dağıldığını ifade eden Erk, bu partilerin kendine göre kampanya yaptıklarını ve ortak bir sinerjileri olamayacağını ileri sürdü.