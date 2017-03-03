Eroğlu: "Artık bunun işletmesini Kıbrıs’ın yapmasını düşünüyoruz"

Haluk Doğandor

Türkiye’den milyarlık yatırımlarla deniz altından borularla getirilen suyun, Güzelyalı mevkiinde Geçitköy barajı’na pompalanmayıp denize bırakılması ile ilgili Star Kıbrıs’ın haberi sadece KKTC’de değil Türkiye’de de geniş yankı uyandırdı. Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’den milyarlık yatırımlarla KKTC’ye getirilen içme suyunun denize akıtılması iddiaları ile ilgili olarak, “Suyu götürmenin yanında 470 kilometre de Kıbrıs içerisinde ana dağıtım hatları, depoları inşa ettik. Artık bunun işletmesini Kıbrıs’ın yapmasını düşünüyoruz” dedi. Star Kıbrıs, Salı günü Türkiye’den getirilen suyun denize dökülmesi üzerine konuyu KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na sormuştu.

Bakan Nazım Çavuşoğlu Star Kıbrıs’a şu açıklamalarda bulunmuştu; Hükümete gelmeleriyle birlikte halkın büyük bir oranının suyu kullanması ile ilgili adım atıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu nüfus olarak %80 halkın bu suya ulaşmış olduğunu söylemişti. Çavuşoğlu suyun 15 ile 20 milyon metreküpünün kullanılabildiğini, 50 milyon metreküp suyun da gölet dolduğundan denize döküldüğünü belirtmişti.

EROĞLU: “470 KİLOMETRE ANA DAĞITIM HATLARI YAPTIK”

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’den milyarlık yatırımlarla KKTC’ye getirilen içme suyunun denize akıtılması iddiaları ile ilgili olarak, “Suyu götürmenin yanında 470 kilometre de Kıbrıs içerisinde ana dağıtım hatları, depoları inşa ettik. Artık bunun işletmesini Kıbrıs’ın yapmasını düşünüyoruz” dedi.

Bakan Eroğlu, çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a geldi. Bakan Eroğlu burada ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde “DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı” törenine katıldı.

Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Kıbrıs’ta içme suyunun denize akıtıldığı ve su borusunun patladığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Kıbrıs’a şu anda suyu verdik. Sadece suyu götürmekle kalmadık, Türkiye’den 107 kilometre mesafede 80 kilometresi denizde olmak üzere askıda dünya da ilk defa denizin içinden 250 metre askıdan geçen bir boru ile götürdük. 470 kilometre de Kıbrıs içerisinde ana dağıtım hatları, depoları inşa ettik. Artık bunun işletmesini Kıbrıs’ın yapmasını düşünüyoruz. Kıbrıs’ta sular idaresi var. Biz arıtma tesisini her şeyi yaptık. Aşağı yukarı 1 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık, muhteşem bir çalışma yaptık. Barajımız da dolu. Biliyorsunuz Mersin’deki Alaköprü Barajından, Kıbrıs’taki Geçitköy Barajına ilettik. Oradan sadece iletmek ile kalmadık çok modern bir arıtma tesisi yaptık, onu da Kıbrıs tarafı yapacaktı, yapamayınca biz yaptık. 470 kilometre ana dağıtım hatları yaptık, artık gerisi Kıbrıs’ın iletmesi ile alakalı bir durum.”