Eroğlu Elazığ’da Necmettin Erbakan’ı anma programına katıldı

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının 6. yıldönümünde Erbakan Vakfınca Elazığ'da düzenlenen anma programına katıldı.

Kültür Park Mamuratül Aziz Salonu'nda düzenlenen "Aldanmayan ve Aldatmayan, Necmettin Erbakan" adlı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın vefatının 6'ncı yılı olmasına rağmen 10 binlerce insanın katılımıyla programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anma programlarının önemini işaret eden Erbakan, "Erbakan hocayı 'gömmek yetmez üzerine beton da dökeceğiz' diyen zalimlere, dünya siyonizmine, ırkçı emperyalizme Erbakan'ın ve milli görüşün üzerine beton değil kurşun da dökseniz bitiremezsiniz mesajını veriyoruz." diye konuştu.

Erbakan, 2017 yılı anma programlarını "Aldanmayan ve Aldatmayan, Necmettin Erbakan" sloganıyla düzenlediklerini belirterek, bu sloganı da laf olsun diye seçmediklerini ifade etti.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nda Erbakan'ın rolü hakkında bilgi verdi.

Eroğlu, "Kıbrıs harekatında onun düşüncesi bütün Kıbrıs'ı almaktı ama o günün koşullarında bu mümkün değildi. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kıbrıs için toplantı yapıyor birinci barış harekatının üçüncü günü barış harekatının durdurulması için karar alınıyor. Bu şartlarda tabii ki tüm Kıbrıs'ı almak mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

UBP Milletvekili Zorlu Töre ise son zamanlara Kıbrıs üzerine oyunlar oynandığını vurgulayarak, "Kıbrıs'ta barış, dünyada barış olursa, olurmuş. Uluslararası dünya kamuoyu böyle istermiş. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin ilanını kabul etmezmiş. Sayın Erbakan hocanın ifadesi ile 'bana ne, bize ne' kabul etmezlerse etmesinler." dedi.