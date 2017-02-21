Eroğlu: "KKTC ormanlık alanları Türkiye koruması altında"

TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC’de 2 milyon 360 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin yüzde 23'ünün ormanlık alan olduğunu, Türkiye'nin bu ormanların korunması, bakımı ve artırılması hususlarında desteğini sürdürdüğünü belirtti.

KKTC ile imzalanan "Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı'nın (2014-2018) hazırlandığını anımsatan Eroğlu, "Eylem planı ile bugüne kadar adada 12 bin 757 dekar alanda 2 milyon 360 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu fidanların bir bölümü ise gelir getirici türlerden oluşuyor. Böylece bu fidanlar dikildiği bölgedeki vatandaşlara gelir kaynağı da olacak." ifadelerini kullandı.

KKTC'deki ormancılık faaliyetlerinin sadece açık alanlardaki ağaçlandırmayla sınırlı kalmadığının altını çizen Eroğlu, Geçitköy Barajı etrafına bir mesirelik alan tesis edileceğini bildirdi.

Geçitköy mesire yerinin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığına işaret eden Eroğlu, diğer işlerin de tamamlanması ile mesirelik alanın hizmete alınacağını kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Lefkoşa'da yaptırılan Hala Sultan Külliyesi'nin peyzaj ve uygulama projesini de yürüttüklerini aktaran Eroğlu, külliyede 20 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesi yapıldığını ifade etti. Bu düzenlemenin yapılabilmesi için Türkiye'den 10 dikim işçisinin burada görevlendirildiğini belirten Eroğlu, işçilerin 10 günde külliye bahçesinde 2 bin 850 fidanı toprakla buluşturduğunu açıkladı.

KKTC'de önemli bir dini ziyaret yeri olan Hz. Ömer Türbesi'nin ağaçlandırma çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Eroğlu, burada 700 metrelik yeşil kuşak ağaçlandırmasının tamamlandığını ifade etti.

Eylem planı çerçevesinde KKTC'ye 1 ekskavatör, 1 arazöz, 3 pick-up ve ormancılık ile yangınla mücadelede kullanılabilecek birçok malzeme ve ekipmanın hibe olarak verildiğini vurgulayan Eroğlu, "Her daim KKTC'nin yanında olduk bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.