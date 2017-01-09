Eroğlu: “Rumlar, masadan kalkma hesapları yapıyorlar”

Raif Uzkan

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, müzakere masasında önce devlete sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, “Bir devletin temsilcisi olarak müzakere masasına oturduğunuz zaman elinizdeki güç başkadır, bir toplum olarak müzakere masasında olduğunuz sürece Rum’un ve dünyanın size bakış açısı başkadır” şeklinde konuştu.

Eroğlu, İzzet Türkmen başkanlığındaki Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) heyetini kabul etti.

Eroğlu’nun çalışma ofisinde gerçekleşen kabulde konuşan HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen, 40 yılı aşkın süredir çözümsüz kalan Kıbrıs sorununda en ateşli günlerin yaşanmakta olduğunu belirterek, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun altına imza koyduğu 11 Şubat belgesinin önemine işaret etti ve Eroğlu’na gösterdiği çaba ve başarı dolayısıyla teşekkür etti.

Yaklaşık 5 aylık bir dönemdir hayatta olan sendikanın örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Türkmen, sendikal ve siyasal yaşama karşı halk arasında yaşanan güvensizliğe dur demek, daha adil, daha eşit daha sürdürülebilir bir sendikacılığı yaşama geçirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Diğer sendikalardan farklı olarak, 3 dönem şartı, delege sistemi yerine üye sistemi, sadece kamuda değil özelde de örgütlenme yoluna girdiklerini anlatan Türkmen, ülkede altyapı, adil yönetim, pahalılık gibi sorunların var olduğunu; Eroğlu’ndan görüş almak ve katkılarından yararlanmak istediklerini kaydetti.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu da, sendikalara karşı güven bunalımı yaşandığı bir dönemde, yeni bir yapılanmaya girilmesinin önemine işaret ederek, sendikaların siyasetten ziyade, temsil ettiği zümrenin haklarını korumak için var olduklarını ifade etti.

Hassas günlerden geçildiğini ve Cenevre’de bugün müzakerelerin başlayacağını anlatan Eroğlu, dün akşam görüşme prosedürünün ortaya konduğunu, kendi temennisinin Türk tarafının gösterdiği iyi niyetin Rum tarafınca da gösterilmesi olduğunu söyledi.

“BM VE AB’NİN DÜŞÜNÜP TEDBİRLER ALMASI GEREKİR”

Rum tarafının aşırı isteklerinin olmayacağı şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, Rum tarafının dünyaca tanınan bir devlet haline geldiğini, AB üyeliğini elinde tuttuğunu dolayısıyla anlaşma olsun veya olmasın istediği noktada bulunduğunu ve bu konuda Rum tarafına “Kıbrıs Cumhuriyeti” ünvanını veren BM ve anlaşma olmadan bünyesine alan AB’nin düşünmesi ve tedbirler alması gerektiğini bildirdi.

“MASADAN KALKMA HESAPLARI YAPIYORLAR”

Bunlar yapılmadığı sürece Rumların masada çözüm istermiş gibi görünmeye devam edeceğini veya aşırı isteklerini Türk tarafına kabul ettirinceye dek müzakereleri ertelemeye çalışacağını savunan Eroğlu, “Güney’den ve Yunanistan’dan gelen haberlere bakıldığı zaman, Rum tarafının Cenevre’yi erteleme, martta doğal gaz aramasını başlatma ve Türkiye’nin atacağı adımları da dikkate alarak masadan kalkmayı hesaplar bir tutum içinde olduğunu” kaydetti.

“ÖNCE DEVLETE SAHİP ÇIKALIM”

Önce devlete sahip çıkma ve bir devlete sahip olmanın önemini bilmek gerektiğini kaydeden Eroğlu, müzakere masasında devletin var olduğunu unutmamanın Türk tarafının elini güçlendireceğini belirtti ve “Bir devletin temsilcisi olarak müzakere masasına oturduğunuz zaman elinizdeki güç başkadır, bir toplum olarak müzakere masasında olduğunuz sürece Rum’un ve dünyanın size bakış açısı başkadır” şeklinde konuştu.

Eroğlu, “Bu devletin kuruluşu hatadır” ya da “Bir anlaşma olmazsa mahvolacağız” veya “Rumlar mecbur değil, biz çözüme mahkûmuz” şeklinde yaklaşım ortaya koymanın eli zayıflatıp Rumların zamana oynama taktiklerini çeşitlendireceğini ifade etti.

Parti başkanlarının da Cenevre’ye gittiğini, kendisinin de Cumhurbaşkanı Akıncı’yla gitmeden önce bir araya geldiğini ve fikir alış-verişi yaptıklarını kaydeden Eroğlu, halka boş yere umut pompalamanın bir anlamı olmadığını, tansiyonu yükseltmeden, her ihtimalin var olduğunu bilerek fakat “olmazsa olmazlarda” da ısrar ederek Kıbrıs’taki Türk varlığını garanti altına alacak bir anlaşma arayışı içinde olunması gerektiğini söyledi.

“Bugün veya yarın Cenevre’den bir anlaşma çıkacak” diyen Eroğlu bunun istenilen ve beklendiği gibi bir anlaşma olmasını dileyerek, Türk tarafıyla Rum tarafının niyetlerinin farklı olduğunun görüldüğünü, Türk tarafının zamana oynamak yerine, geçen zamanın kıymetini iyi bilerek bir çözüm arayışı içinde olduğunu ifade etti.

Eroğlu, HAKSEN heyetinin örgütlenmesini tamamlayarak, Kıbrıs Türk sendikal yaşamında aranan bir sendika olmasını diledi.

HAKSEN heyeti kabulde Eroğlu’na hediye takdiminde de bulundu.