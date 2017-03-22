Eroğlu: "Rumların tavrını yaşayarak öğrendik"

KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği heyeti, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti.

Dernek Başkanı Uğur Güler, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, yeni kurulan bir dernek olduklarını belirterek, tecrübeli kişilerden ülkeye faydalı bir dernek olmak için neler yapabileceklerini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Dernek olarak kan bağışı yaptıklarını ve organ bağışı için çalışma başlattıklarını söyleyen Güler, derneğin yapmayı planladığı faaliyetleri anlattı.

Güler, tabela derneği olmak istemediklerini, ülkeye faydalı olmak için çalışmaya kararlı olduklarını ifade ederek, “Hiçbir partiye daha yakın ya da uzak değiliz, ülkenin hayrına olacak tüm adımları destekleyebiliriz” dedi.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise, birlik ve beraberliği sağlamanın ve derneğin ülke menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemine işaret ederek, Kıbrıs konusunun yıllardan beri devam ettiğini anımsattı ve bu konuda da devlete sahip çıkarak Türkiye’yle ilişkilerin daha iyi noktalara taşınması için uğraşılması gerektiğini söyledi.

“Bizim sizden istediğimiz önce devletimize sahip çıkalım” diyen Eroğlu, kendi devletine sahip çıkmayanın kimseye bir faydası olamayacağını belirtti.

Görüşmelerin yıllardır devam ettiğini ancak herşey gibi müzakerelerin de bir sonu olması gerektiğini kaydeden Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız müzakerelere tekrar başlar mı başlamaz mı bilemem, Rumların tavrını tahmin ederiz, yaşayarak öğrendik” dedi.

Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının artık sabrının sonuna gelmek üzere olduğunu söyleyerek, halkın artık önünü görmesi gerektiğini belirtti.

Herşeyi çözümsüzlüğe bağlamanın beraberinde tembelliği getirdiğini söyleyen Eroğlu, “ bazı siyasi partilerin ana politikası çözüm olduğu için başka konuları düşünemiyorlar” diye konuştu.

Eroğlu, çözümü beklemeden yapılması gerekenler olduğunu, derneğin de birlik ve beraberliği sağlamak açısından üzerine düşen görevler bulunduğunu söyledi.