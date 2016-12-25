Eroğlu: “Tavizkar politikaları izleyen taraf biziz”

İbrahim Diran

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, Kıbrıs konusunda çok önemli bir dönemece gelindiğini, gençlerin geçmişi çok iyi bilmesi gerektiğini kaydetti. Eroğlu, “Çünkü tarihi bilmezseniz tarihi de başkası yazar, coğrafyayı da başkası” dedi.

UBP ve DP’nin hükümet ortağı olmasının büyük bir fırsat olduğunu kaydederek, her iki partiye de her alanda işbirliği yapma çağrısı yapan Eroğlu, sorunların asgariye indirilebileceğine inandığını söyledi.

Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşamada çözüm formülleri karşısında çok dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Eroğlu, “Çok cömert davrandıklarını düşünüyorum ve endişeliyim” dedi.

“Tavizkar politikaları izleyen taraf biziz” diyen Eroğlu, Kıbrıs sorununda bugün iktidardaki iki partiye çok önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Müzakerelerle ilgili elde edilen bilgilerin kendisini tatmin etmediğini ifade eden Eroğlu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin gözden çıkarılamayacağını, Kıbrıs Rum tarafının adanın güneyindeki denizin altında bulunan doğal gaz kaynaklarını büyük şirketlerle birlikte çıkarma düşünceleri içerisine girdiği bir dönemde Kıbrıs Türk tarafının da derin düşünmesi gerektiğini söyledi.

Eroğlu, Kıbrıs Rum tarafının bir çözüme zorlanması gerektiği gibi bir düşünce içerisine girilmesi halinde bugünlerin çok aranacağını ifade etti.