Eroğlu, Türkiye’de organizasyon düzenleyen bir heyeti kabul etti

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Türkiye’de gençlik, kültür ve spor alanında organizasyon düzenleyen Kemal Pala, Mutlu Özbayraktar ve Ömer Kafkas’ı kabul etti.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede Kıbrıs’ta yapılabilecek uluslararası projeler ele alındı.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, masaya yatırılan projeleri desteklediğini, birlikte uluslararası etkinlikler başlatabileceklerini kaydetti.