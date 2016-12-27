Eroğlu’na “Dün Bugün Yarın ...Başkent” takdim edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Akın Aktunç, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tarihçesiyle ilgili “Dün Bugün Yarın ...Başkent” isimli kitabını 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na takdim etti.

Eroğlu, Köşklüçiftlik’teki ofisinde Akın Aktunç’u kabulünde yaptığı açıklamada, kitabın önemli bir eser olduğunu kaydetti.

Kitaptan elde edilen gelirin Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne bağışlanması düşüncesinin fevkalade önemli olduğunu kaydeden Eroğlu, bu gibi olayların yaygınlaşmasını temenni etti.

AKTUNÇ

Akın Aktunç ise, kitapta, 16 yıllık bir belediyesi olarak LTB’nin dünü ve bugününü anlatmaya çalıştığını söyledi. Aktunç, kitabın gelirinin sağlık hizmeti olarak geri dönmesinin kendisini memnun ettiğini belirtti.

Aktunç, belediyeye her zaman ilgi gösteren Derviş Eroğlu’na kitabı takdim etmeyi kendisine bir görev olarak addettiğini söyledi.

Kitap, 20 TL karşılığında, dernek ve bireyler tarafından satılıyor.