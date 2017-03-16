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Ersan başkanlığında bir heyet Eskişehir’e gidiyor

Ersan başkanlığında bir heyet Eskişehir’e gidiyor

Ersan başkanlığında 10 kişilik heyet, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği’nin davetlisi olarak, yarın Eskişehir’e gidiyor.

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Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan başkanlığında 10 kişilik heyet, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği’nin davetlisi olarak, yarın Eskişehir’e gidiyor.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Asbaşkan Nevin Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Ersan başkanlığındaki heyet, 17-20 Mart tarihlerini kapsayan ziyarette, törenlere katılıp şehitliklere ve devlet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek.

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