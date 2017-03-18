Ersan Eskişehir’de şehitleri anma törenine katıldı

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan başkanlığında 10 kişilik heyet, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Eskişehir Hava Vişnelik Şehitliği’nde düzenlenen törene katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin'in davetlisi olarak Eskişehir'de bulunan Ersan başkanlığındaki heyet, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz’ü de ziyaret etti.