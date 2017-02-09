Ersoy’un arabasında tabanca,Yılmaz’ın arabasında kokain

Devrim Demir

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin geçtiğimiz hafta ele geçirdiği piyasa değeri 200 bin TL olan, 2 kilo uyuşturucu ve 70 gram kokain’in ardından önceki gün yeni emarelere ulaştı.

Soruşturmasını derinleştiren polis, tutuklu sayısını 9’a yükseltirken zanlı Ekin Ersoy ve Can Tekin Yılmaz’ın araçlarında arama yaptı.

Araçlardan kokain, tabanca, şarjör ve mermi çıktı

Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin buluşup, uyuşturucu ticareti yaptıkları aşırı güvenlikli villada Cuma gecesi yaptıkları operasyonun ardından önceki gün evin park yerinde bulunan iki araçta detaylı arama yaptı.

Polis, zanlı Ekin Ersoy’un kirasında bulunan Bahar yolu Sokak No.1 Boğaz-Girne adresindeki villanın bahçesinde Ersoy’a ait NU 007 plakalı araçta Fabrıque Natıonale Herstal Belgıque ibaresi bulunan 9 mm çapında bir adet tabanca, şarjörü ve 9 adet, 9mm çapında canlı mermi ele geçirdi.

Yine aynı adreste park halinde bulunan ve Can Tekin Yılmaz’a ait olan GN 944 plakalı araçta ise 4 gram kokain ele geçirildi.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Narkotiğin başarılı operasyonu sonucu tutuklanan zehir tacirleri arasında bulunan zanlı Kemal Numan Mehmet’in evindeki miktarı henüz tespit edilemeyen uyuşturucu maddeyi yok etmekten tutuklanan Osman Numanoğlu ve Hasan Altay Çeler’in bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzurunda yargıç huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Özbek yarın çıkarılacak

Yapılan soruşturma sonucu aynı suçla bağlantılı İskele’de tespit edilip tutuklanan Hüseyin Özbek’in aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi ise yarın doluyor.

Özbek’in yarın ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.