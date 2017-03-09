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Ertuğruloğlu Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti'ni kabul etti

Ertuğruloğlu Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti'ni kabul etti

Ertuğruloğlu, Avrupa'da çalışan Türk gazeteci ve medya mensuplarının uluslararası meslek kuruluşu ve temsilcisi Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti'ni kabul etti.

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa'da çalışan Türk gazeteci ve medya mensuplarının uluslararası meslek kuruluşu  ve temsilcisi Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti'ni kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan görüşmede, bakan Ertuğruloğlu, Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Oğuzhan Kılıç ve beraberindeki yetkililere Kıbrıs müzakere süreci ile ilgili bilgi verdi.

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