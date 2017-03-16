Ertuğruloğlu: "BM hakemliği intihar olur"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ada TV’de yayınlanan Adadan Dış Bakış Programı’na konuk oldu.

"HAKEMLİK ÇOK TEHLİKELİ"

Tıkanan müzakereler için önerilen BM hakemliğinin çok tehlikeli bir konu olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “BM’nin hakemliğini kabul etmek, bizim için intihardır. Hakemlik müessesesini kabul ederseniz BM’nin aldığı karar bağlayıcı olur” dedi.

"EVET OYU KULLANACAĞIM"

Türkiye'deki referandumda kendisinin de “evet” oyu kullanacağını ifade eden Ertuğruloğlu, “Beklentim oradaki evet kararının buraya yansıması. Başkanlık sisteminin KKTC için de çıkış yolu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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