Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bu akşam Ankara’ya gidiyor.

Ankara’da bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ertuğruloğlu yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Ertuğruloğlu’nun Çarşamba günüde Türkiye’nin Kıbrıs İşleri’nden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile bir araya gelmesi bekleniyor.