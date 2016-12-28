Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara’da temaslarda bulunuyor.
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Ertuğruloğlu, çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.
Ertuğruloğlu’nun Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’le Çankaya Köşkü’nde biraraya gelmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecek.
Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara temasları çerçevesinde dün öğleden sonra da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
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